ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с защитником. Им интересуется Ман Сити

Руководство туринского Ювентуса официально объявило о продлении контракта с универсальным защитником Николо Савоной. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, новое соглашение между игроком и клубом рассчитано еще на 5 лет – до лета 2030. О финансовых деталях личного соглашения не сообщается.

22-летний защитник, прошедший через академию клуба, присоединился к первой команде в августе 2024 года. Савона дебютировал в победном матче Ювентуса против Комо 19 августа и с тех пор провел 37 матчей за команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что к юному игроку активно присматривается английский Манчестер Сити.