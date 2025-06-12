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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с защитником. Им интересуется Ман Сити
Италия
12 июня 2025, 19:03 |
64
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с защитником. Им интересуется Ман Сити

Николо Савона подписал новое соглашение с туринским клубом

12 июня 2025, 19:03 |
64
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с защитником. Им интересуется Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Савона

Руководство туринского Ювентуса официально объявило о продлении контракта с универсальным защитником Николо Савоной. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, новое соглашение между игроком и клубом рассчитано еще на 5 лет – до лета 2030. О финансовых деталях личного соглашения не сообщается.

22-летний защитник, прошедший через академию клуба, присоединился к первой команде в августе 2024 года. Савона дебютировал в победном матче Ювентуса против Комо 19 августа и с тех пор провел 37 матчей за команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что к юному игроку активно присматривается английский Манчестер Сити.

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продление контракта Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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