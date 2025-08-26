Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус отпустил 80-миллионного полузащитника
Италия
26 августа 2025, 22:31 | Обновлено 26 августа 2025, 22:33
Артур Мело продолжит карьеру в «Гремио»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Мело

Итальянский «Ювентус» официально объявил об уходе 29-летнего бразильского полузащитника Артура Мело.

Футболист на правах годичной аренды без права выкупа перешёл в клуб «Гремио» из Бразилии.

По информации портала Transfermarkt, Артур перебрался в Турин летом 2020 года из «Барселоны» за 80 миллионов евро.

На счету полузащитника 63 сыгранных матча за «старую синьору», в которых игрок забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Эта аренда стала четвертой для Артура за последние три года. До этого бразилец был арендован «Ливерпулем», «Фиорентино» и «Жироной».

Ювентус Барселона трансферы Жирона Гремио чемпионат Бразилии по футболу Артур Мело трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
jugulator
Нарешті правильно написали, что Артур перейшов не до Барси за 80 млн, а до Ювентуса за цю суму.
