ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус отпустил 80-миллионного полузащитника
Артур Мело продолжит карьеру в «Гремио»
Итальянский «Ювентус» официально объявил об уходе 29-летнего бразильского полузащитника Артура Мело.
Футболист на правах годичной аренды без права выкупа перешёл в клуб «Гремио» из Бразилии.
По информации портала Transfermarkt, Артур перебрался в Турин летом 2020 года из «Барселоны» за 80 миллионов евро.
На счету полузащитника 63 сыгранных матча за «старую синьору», в которых игрок забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Эта аренда стала четвертой для Артура за последние три года. До этого бразилец был арендован «Ливерпулем», «Фиорентино» и «Жироной».
Arthur Melo signs for Gremio on loan ✍️— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 26, 2025
All the best, Arthur! 👏
