  В состав Александрии вернулся футболист, не игравший 11 месяцев
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 21:37
В состав Александрии вернулся футболист, не игравший 11 месяцев

Артем Шулянский долго был на больничном

ФК Александрия.

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Александрии» Артем Шулянский после 11-месячного перерыва, вызванного травмой колена, сыграл в контрольном матче со второй клубной командой, выступающей во Второй лиге.

По имеющейся информации, Шулянский провел на поле 15 минут, но на место в заявке «Александрии» сможет претендовать уже после сентябрьской международной паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных.

В этом спарринге принял участие и последний «летний» новичок «Александрии», венесуэльский нападающий Брайан Кастильо, отметивший дебют забитым мячом.

Что касается капитана «горожан» Кирилла Ковальца, то он продолжает тренироваться с «Александрией-2», но на поле не выходил.

Ранее сообщалось, что Кастильо стал вторым самым дорогим новичком в истории «Александрии».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Артем Шулянский Кирилл Ковалец травма тренировка инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
