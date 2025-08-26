Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кастильо стал вторым самым дорогим новичком в истории Александрии
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 10:03 |
151
0

Кастильо стал вторым самым дорогим новичком в истории Александрии

За венесуэльца украинский клуб заплатил 300 тысяч евро

26 августа 2025, 10:03 |
151
0
Кастильо стал вторым самым дорогим новичком в истории Александрии
ФК Александрия. Брайан Кастильо

Серебряный призер УПЛ «Александрия» накануне усилилась 24-летним центрфорвардом «Депортиво Тачира» Брайаном Кастильо.

Официально клубы не стали раскрывать финансовые детали перехода, однако ранее сообщалось, что «Александрия» активировала клаусулу Кастильо.

По данным портала Transfermarkt, за Кастильо «Александрия» заплатила 300 тысяч евро. Этот переход стал вторым самым дорогим в истории клуба. Больше «желто-черные» платили только за Сергея Булецу – 500 тысяч евро весной нынешнего года, получателем которых стало «Динамо».

Отметим, что Брайан Кастильо всю прежнюю профессиональную карьеру проводил исключительно в родной для него Венесуэле, поэтому отъезд в «Александрию» станет для форварда первым опытом в статусе легионера.

transfermarkt.com

По теме:
Довбик определился с клубом, где хочет продолжить карьеру. Идут переговоры
Байер подпишет 5-кратного победителя ЛЧ. Романо подтвердил трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал 18-летнего бразильца
Александрия трансферы УПЛ трансферы Депортиво Тачира
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»
Футбол | 26 августа 2025, 09:47 0
Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»
Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»

Но экс-игрок национальной команды верит в удачное выступление «сине-желтых» в квалификации ЧМ-2026

Черноморец ищет врача через сервис бесплатных объявлений. Названа зарплата
Футбол | 26 августа 2025, 05:35 7
Черноморец ищет врача через сервис бесплатных объявлений. Названа зарплата
Черноморец ищет врача через сервис бесплатных объявлений. Названа зарплата

В Одессе подошли творчески к подбору персонала

Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах
Бокс | 25.08.2025, 14:02
Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах
Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25.08.2025, 16:56
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02
Бокс
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 7
Бокс
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем