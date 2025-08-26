Кастильо стал вторым самым дорогим новичком в истории Александрии

Серебряный призер УПЛ «Александрия» накануне усилилась 24-летним центрфорвардом «Депортиво Тачира» Брайаном Кастильо.

Официально клубы не стали раскрывать финансовые детали перехода, однако ранее сообщалось, что «Александрия» активировала клаусулу Кастильо.

По данным портала Transfermarkt, за Кастильо «Александрия» заплатила 300 тысяч евро. Этот переход стал вторым самым дорогим в истории клуба. Больше «желто-черные» платили только за Сергея Булецу – 500 тысяч евро весной нынешнего года, получателем которых стало «Динамо».

Отметим, что Брайан Кастильо всю прежнюю профессиональную карьеру проводил исключительно в родной для него Венесуэле, поэтому отъезд в «Александрию» станет для форварда первым опытом в статусе легионера.