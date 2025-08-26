Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АНТОНЕНКО: «В этом году он еще будет с нами работать»
Кубок Украины
26 августа 2025, 19:27 | Обновлено 26 августа 2025, 19:32
343
0

Александр АНТОНЕНКО: «В этом году он еще будет с нами работать»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал вылет команды из Кубка Украины

26 августа 2025, 19:27 | Обновлено 26 августа 2025, 19:32
343
0
Александр АНТОНЕНКО: «В этом году он еще будет с нами работать»
ФК Оболонь. Александр Антоненко

Главный тренер "Оболони" Александр Антоненко прокомментировал вылет клуба из 1/32 финала Кубка Украины. «Пивовары» уступили «Металлисту 1925» (0:2).

– Александр, мы увидели характер вашей команды. Вы были близки к тому, чтобы как минимум забить один мяч и немного по-другому завершить этот поединок. Но 0:2, игра была уже закрыта к концу, и вам где-то не хватило реализации?

– Возможно, вы правильно говорите. Немного нам удалось добавить, как мы и планировали: сначала сработаем одной схемой, потом перестроимся и сработаем другой схемой. Немного недожали, как вы говорите. Возможно, могли забить, но я поздравляю команду соперника с победой.

– Этот переходный момент, когда вы выравнивали игру, был под конец первой половины встречи. На старте у вас было два классных момента – перекладина Суханова и момент Ломницкого. Это ключевые эпизоды матча, по вашему мнению?

– Возможно, так и есть. Если бы мы забили хотя бы один мяч, думаем, что игра прошла совсем по-другому.

– Со старта поединка мы ожидали увидеть Приймака, но он не вышел, и с первых минут появился Курко. Почему?

– Влад ощутил на разминке дискомфорт, и мы не стали рисковать.

– Насколько там все серьезно?

– Врач посмотрит, я не могу вам сейчас сказать.

– Мы также видели, что ребята вышли на поединок с футболками в поддержку Марченко. В печати появлялась разная информация. Что же произошло? Насколько его травма не совсем футбольна?

– Во-первых, мы его поддерживаем. То, что с ним произошло, это больше такое недоразумение. Он занимался в зале, и после того как получил травму, врач подошел и говорит, что у него перелом. Мы сразу пошли к врачу, видим, что действительно перелом со смещением, ему сделали оперативное вмешательство. Мы его поддерживаем. К сожалению, для нас и для него самого это неприятно, но ничего. Будем поддерживать его всегда.

– Перелом руки для вратаря – очень серьезно. Сколько будет продолжаться его восстановление?

– Я думаю, что в этом году он еще будет с нами работать.

По теме:
Игорь МЕДИНСКИЙ: «В команде тотальная самоотдача и оболонский характер»
Бразилец Вереса прокомментировал свой дебют в украинском футболе
КУРКО – об игре в основе Оболони: «Подошли и сказали, что надо выйти»
Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь Кубок Украины по футболу Александр Антоненко
Александр Сильченко Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Теннис | 26 августа 2025, 03:23 48
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025

В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах

Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Бокс | 26 августа 2025, 00:03 0
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»

Известный в прошлом боксер не уверен, что бой Усика и Итаумы состоится

Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро
Футбол | 26.08.2025, 20:07
Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро
Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Футбол | 26.08.2025, 01:31
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02 1
Бокс
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем