Александр АНТОНЕНКО: «В этом году он еще будет с нами работать»

Главный тренер "Оболони" Александр Антоненко прокомментировал вылет клуба из 1/32 финала Кубка Украины. «Пивовары» уступили «Металлисту 1925» (0:2).

– Александр, мы увидели характер вашей команды. Вы были близки к тому, чтобы как минимум забить один мяч и немного по-другому завершить этот поединок. Но 0:2, игра была уже закрыта к концу, и вам где-то не хватило реализации?

– Возможно, вы правильно говорите. Немного нам удалось добавить, как мы и планировали: сначала сработаем одной схемой, потом перестроимся и сработаем другой схемой. Немного недожали, как вы говорите. Возможно, могли забить, но я поздравляю команду соперника с победой.

– Этот переходный момент, когда вы выравнивали игру, был под конец первой половины встречи. На старте у вас было два классных момента – перекладина Суханова и момент Ломницкого. Это ключевые эпизоды матча, по вашему мнению?

– Возможно, так и есть. Если бы мы забили хотя бы один мяч, думаем, что игра прошла совсем по-другому.

– Со старта поединка мы ожидали увидеть Приймака, но он не вышел, и с первых минут появился Курко. Почему?

– Влад ощутил на разминке дискомфорт, и мы не стали рисковать.

– Насколько там все серьезно?

– Врач посмотрит, я не могу вам сейчас сказать.

– Мы также видели, что ребята вышли на поединок с футболками в поддержку Марченко. В печати появлялась разная информация. Что же произошло? Насколько его травма не совсем футбольна?

– Во-первых, мы его поддерживаем. То, что с ним произошло, это больше такое недоразумение. Он занимался в зале, и после того как получил травму, врач подошел и говорит, что у него перелом. Мы сразу пошли к врачу, видим, что действительно перелом со смещением, ему сделали оперативное вмешательство. Мы его поддерживаем. К сожалению, для нас и для него самого это неприятно, но ничего. Будем поддерживать его всегда.

– Перелом руки для вратаря – очень серьезно. Сколько будет продолжаться его восстановление?

– Я думаю, что в этом году он еще будет с нами работать.