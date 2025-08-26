Пиза договорилась о трансфере бразильского гения, которого хотел МЮ

Клуб итальянской Серии А «Пиза» договорился о переходе 19-летнего атакующего хавбека «Фламенго» Лоррана.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Пиза» арендует бразильца на один сезон, за что заплатит 500 тысяч евро. Также в соглашении прописан пункт о выкупе игрока в размере 4 миллионов евро и пункт о том, что в случае последующей перепродажи 50% от сделки будут переведены на счета «Фламенго».

«Стервятники» дополнительно запросили о возможности включения в контракт пункта про возможность обратного выкупа.

Финальные детали сделки еще обсуждаются, но в целом она считается принципиально согласованной.

Отметим, что Лоррана еще несколько лет назад называли одним из гениев юношеского бразильского футбола, а охоту на хавбека вел «Манчестер Юнайтед».