Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пиза договорилась о трансфере бразильского гения, которого хотел МЮ
Италия
26 августа 2025, 15:59 |
Пиза договорилась о трансфере бразильского гения, которого хотел МЮ

Лорран перебирается в Европу, но не в Англию, а в Италию

Пиза договорилась о трансфере бразильского гения, которого хотел МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лорран

Клуб итальянской Серии А «Пиза» договорился о переходе 19-летнего атакующего хавбека «Фламенго» Лоррана.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Пиза» арендует бразильца на один сезон, за что заплатит 500 тысяч евро. Также в соглашении прописан пункт о выкупе игрока в размере 4 миллионов евро и пункт о том, что в случае последующей перепродажи 50% от сделки будут переведены на счета «Фламенго».

«Стервятники» дополнительно запросили о возможности включения в контракт пункта про возможность обратного выкупа.

Финальные детали сделки еще обсуждаются, но в целом она считается принципиально согласованной.

Отметим, что Лоррана еще несколько лет назад называли одним из гениев юношеского бразильского футбола, а охоту на хавбека вел «Манчестер Юнайтед».

Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Как выглядит таблица АПЛ после 2-го тура
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги подписала экс-игрока Шахтера
Реал закончил с новичками на лето. Только два игрока могут уйти
Пиза Фламенго трансферы Серии A аренда игрока Манчестер Юнайтед трансферы
Алексей Сливченко Источник: Фабрицио Романо
