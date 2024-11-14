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Англия
14 ноября 2024, 16:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:47
254
0

Интерес не пропал. МЮ вновь поборется за вундеркинда из Бразилии

Английский клуб готов пойти с клубом «Фламенго» на обмен игроками

14 ноября 2024, 16:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:47
254
0
Интерес не пропал. МЮ вновь поборется за вундеркинда из Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лорран

«Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к таланту «Фламенго» Лоррану. Клуб в прошлом году следил за талантливым полузащитником.

Представители английского клуба готовы предложить финансовую часть, а также планируют добавить в договор своего игрока Антони.

Однако, кроме дьяволов, на футболиста претендуют такие клубы, как «Вест Хэм» и «Брайтон»

В этом сезоне Лорран отыграл 37 матчей во всех турнирах. На его счету пять голов и четыре ассиста.

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Манчестер Юнайтед Фламенго чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Бразилии по футболу Антони
Андрій Вітренко Источник: GiveMeSport
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