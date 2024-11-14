Англия14 ноября 2024, 16:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:47
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Интерес не пропал. МЮ вновь поборется за вундеркинда из Бразилии
Английский клуб готов пойти с клубом «Фламенго» на обмен игроками
14 ноября 2024, 16:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:47
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«Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к таланту «Фламенго» Лоррану. Клуб в прошлом году следил за талантливым полузащитником.
Представители английского клуба готовы предложить финансовую часть, а также планируют добавить в договор своего игрока Антони.
Однако, кроме дьяволов, на футболиста претендуют такие клубы, как «Вест Хэм» и «Брайтон»
В этом сезоне Лорран отыграл 37 матчей во всех турнирах. На его счету пять голов и четыре ассиста.
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