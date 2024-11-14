Интерес не пропал. МЮ вновь поборется за вундеркинда из Бразилии

«Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к таланту «Фламенго» Лоррану. Клуб в прошлом году следил за талантливым полузащитником.

Представители английского клуба готовы предложить финансовую часть, а также планируют добавить в договор своего игрока Антони.

Однако, кроме дьяволов, на футболиста претендуют такие клубы, как «Вест Хэм» и «Брайтон»

В этом сезоне Лорран отыграл 37 матчей во всех турнирах. На его счету пять голов и четыре ассиста.