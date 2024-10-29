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Англия
29 октября 2024, 17:09 | Обновлено 29 октября 2024, 17:34
753
0

Решение принято. Антони будет выставлен на трансфер зимой

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает игрока неудачным приобретением

29 октября 2024, 17:09 | Обновлено 29 октября 2024, 17:34
753
0
Решение принято. Антони будет выставлен на трансфер зимой
Getty Images/Global Images Ukraine

После увольнения Эрика тен Хага руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение продать зимой бразильского вингера Антони. Игрок, которого подписывал тен Хаг под стиль своего тренерства, не вписался в основной состав команды.

Как сообщает издание talkSPORT, игроку не только дадут зеленый свет на переход, но и позволят самому искать новый клуб. Также известно, что в услугах игрока заинтересованы «Аякс» и «Фламенго».

Однако пока не известно, сколько «Манчестер Юнайтед» захочет получить за своего игрока. По данным аналитического портала Transfermarkt, его цена - 20 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» во времена тен Хага потратил на трансферы 650 млн евро.

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Олександр Сільченко Источник: talkSPORT
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