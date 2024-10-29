Решение принято. Антони будет выставлен на трансфер зимой

После увольнения Эрика тен Хага руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение продать зимой бразильского вингера Антони. Игрок, которого подписывал тен Хаг под стиль своего тренерства, не вписался в основной состав команды.

Как сообщает издание talkSPORT, игроку не только дадут зеленый свет на переход, но и позволят самому искать новый клуб. Также известно, что в услугах игрока заинтересованы «Аякс» и «Фламенго».

Однако пока не известно, сколько «Манчестер Юнайтед» захочет получить за своего игрока. По данным аналитического портала Transfermarkt, его цена - 20 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» во времена тен Хага потратил на трансферы 650 млн евро.