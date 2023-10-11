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  4. Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
Бразилия
11 октября 2023, 13:15 |
1390
1

Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора

Встречайте: Лорран – новая молодая суперзвезда «стервятников»

11 октября 2023, 13:15 |
1390
1
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
Instagram. Лорран

Лорран Лукас Перейра де Соуза, или просто Лорран. Запомните имя этого 17-летнего атакующего полузащитника «Фламенго», ведь уже в ближайшем будущем он, скорее всего, станет тем футболистом, которому удастся переписать клубный трансферный рекорд нынешней звезды «Реала» Винисиуса Жуниора, также являющегося воспитанником академии «стервятников».

Пять лет назад, летом 2018-го, «Фламенго» продал Винисиуса в «Реал» за 45 миллионов евро. В настоящий момент в юношеской команде бразильского клуба подросла новая «звездочка», которую «стервятники» не готовы отпустить дешевле суммы, прописанной в качестве клаусулы – 50 миллионов евро. И, надо сказать, претендентов на потенциальный трансфер Лоррана в Европу сейчас более чем хватает, причем на слуху исключительно клубы, обладающие серьезным экономическим потенциалом.

По информации известного журналиста и трансферного эксперта Фабрицио Романо, Лорран, который еще не достиг совершеннолетия, уже имеет соглашение с агентством, которое ведет дела его звездных соотечественников, среди которых есть и Винисиус Жуниор.

«Лорран подписал контракт с Roc Nation Sports Brazil, агентством, которое управляет делами Винисиуса Жуниора, Лукаса Пакеты, Габриэля Мартинелли и Эндрика. Скауты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» недавно наблюдали за Лорраном, лучшим бразильским талантом, родившимся в 2006 году. Пункт о выкупе в его контракте с «Фламенго» составляет всего 50 миллионов евро», - написал Романо.

Формулировка «всего 50 миллионов евро» в этом случае кажется весьма уместной, так как сегодня такая сумма уже не выступает своего рода отпугивающим фактором для европейских толстосумов. После историй с Винисиусом Жуниором и Родриго, которые оказались очень ценными активами для «Реала», многие гранды Старого континента больше не рассматривают в качестве абсурдной идею с покупкой за серьезные деньги юных тинейджеров, способных в перспективе увеличить свою капитализацию в несколько раз.

К слову, в «Реале», равно как и в «Барселоне», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Вест Хэме» также внимательно следят за прогрессом Лоррана. При этом, по имеющимся в СМИ данным, в мадридском клубе за оценкой прогресса и потенциальным трансфером вундеркинда «Фламенго» закреплен Юни Калафат – топовый скаут и аналитик, который специализируется на молодых талантах и курировал переезды в Мадрид таких игроков как Винисиус Жуниор, Родриго, Рейньер, Эндрик, Эдер Милитао, Феде Вальверде, Мартин Эдегор, Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем.

Однако прямо сейчас в прессе фаворитами за право подписать Лоррана называются английские «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Манкунианцы якобы досконально изучили потенциал бразильского полузащитника и считают, что он способен стать звездой на следующие полтора десятилетия в мировом футболе, по причине чего МЮ очень хочет ускорить переговоры с «Фламенго» и согласовать трансфер до того момента, когда в игру могут вступить конкуренты.

Что касается «Брайтона», то учитывая последний стремительный прогресс «чаек», а также умение Роберто Де Дзерби раскрывать молодые таланты, советники самого Лоррана вкладывают в уши клиента, что переезд на «Амэкс» мог бы стать очень правильным решением с точки зрения максимально безболезненной и быстрой адаптации бразильца к европейскому футболу.

Другое дело, что руководство «Фламенго» пока не хочет спешить с продажей Лоррана, с которым в феврале нынешнего года продлило контракт до конца 2025-го. Боссы «стервятников» считают, что в перспективе Лорран может стоить гораздо больше, и в ближайшие месяцы готовятся предложить хавбеку переподписать трудовое соглашение на улучшенных условиях с обязательным увеличением клаусулы.

С другой стороны, во «Фламенго» будут бессильны, если кто-то выразит готовность заплатить за Лоррана 50 миллионов евро одним платежом. Но даже в этом случае хавбек как минимум до 4 июля следующего года будет оставаться в Бразилии, пока ему не исполнится 18 лет, что и позволит любому европейскому клубу завершить трансфер и зарегистрировать Лоррана по всем правилам в качестве своего новичка.

Пока же Лорран продолжает набираться опыта во взрослом футболе. В футболке «Фламенго» хавбек к нынешнему моменту сыграл только 4 матча (123 минуты), но уже отличился в них 1 забитым мячом.

13 января нынешнего года Лорран переписал рекорд «Фламенго», став самым молодым футболистом, выходившим когда-либо на поле в футболке первой команды «стервятников». Прежнее достижение, принадлежавшее Винисиусу Жуниору (16 лет 10 месяцев и 1 день) было побито Лорраном (16 лет 6 месяцев и 9 дней) в поединке чемпионата Кариоки против «Аудакса» из Рио-де-Жанейро (1:0).

А уже 25 января нынешнего года Лорран побил еще один рекорд, принадлежавший до этого Винисиусу Жуниору. В этот день хавбек стал самым молодым автором забитого мяча в истории первой команды «Фламенго», отличившись в воротах «Бангу» (1:1) в матче чемпионата Кариоки, когда ему было 16 лет 6 месяцев и 21 день. Один из лидеров нынешнего «Реала» Винисиус Жуниор впервые забил за «стервятников» в 17 лет и 29 дней.

В бразильской Серии А Лорран пока еще не дебютировал, однако практически не возникает сомнений, что это случится еще в текущем году. По крайней мере, в сентябре хавбек уже дважды оказывался в заявке «стервятников» на матчи против «Атлетико Паранаэнсе» (0:3) и «Гояса» (0:0), а также просидел на скамье запасных в кубковом неудачном для «Фламенго» противостоянии с «Сан-Паулу» (0:1).

Прогресс Лоррана отмечен уже и на международном уровне. Со сборной Бразилии U-17 хавбек стал победителем чемпионата Южной Америки U-17, который с 30 марта по 23 апреля проходил на полях Эквадора. На этом соревновании вундеркинд «Фламенго» отличился 1 забитым мячом, а бразильская сборная квалифицировалась на чемпионат мира U-17, который состоится в период с 10 ноября по 2 декабря нынешнего года в Индонезии.

Вероятно, что европейские топ-клубы в большинстве своем как раз и ждут, когда Лорран сыграет хотя бы пару-тройку матчей за «Фламенго» в бразильской Серии А, чтобы оценить уровень этого парня на фоне взрослых футболистов, а также будут внимательно наблюдать за тинейджером на индонезийском чемпионате мира среди юниоров, где традиционно соберется огромное количество скаутов с разных уголков планеты, но ключевыми «гонцами» будут именно полпреды Старого континента.

Остается лишь немного подождать, чтобы увидеть, кто все-таки окажется более удачливым и убедительным в трансферных торгах с «Фламенго» за право подписать Лоррана. А уж после этого видеть непосредственно в деле бразильца нам удастся гораздо чаще, и только от него самого будет зависеть, по какому пути пойдет развиваться его карьера – как у Винисиуса Жуниора, либо же как у Рейньера…

По теме:
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статьи эксклюзив Фламенго
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Бразильський футбол -це тупо гра на контору. Вони вже не продають десятками футболістів в міжсезоння, щоб виправдовувати наприклад те що чемпіон може програти десять матчів підряд або взагалі вилетіти в нижчу лігу. Що вже казати про інші команди. Ті хто ставе на футбол, ніколи не будуть зв'язуватись лігою диких абєзян.
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