МЮ и Брайтон лидируют в гонке за 17-летним вундеркиндом Фламенго Лорраном

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» лидируют в гонке за сенсационным 17-летним талантом «Фламенго» Лорраном.

Лорран считается одним из ключевых талантов в своем возрасте в бразильском футболе и в январе уже успел стать самым молодым автором забитого мяча в истории «Фламенго».

«Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» уже ведут активные консультации на предмет покупки Лоррана, при этом «красные дьяволы» нацелены как можно скорее завершить торги, чтобы опередить всех потенциальных конкурентов.

В самом «Фламенго» предпочитают не спешить с продажей звездного тинейджера, так как понимают, что определенный интерес к Лоррану проявляют также «Челси», «Реал», «Барселона», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

Лорран не сможет переехать в Европу ранее, чем летом следующего года, когда ему исполнится 18.

По неофициальной информации, сумма отступных, прописанная в контракте хавбека, составляет 50 миллионов евро.