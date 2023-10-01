МЮ и Брайтон лидируют в гонке за 17-летним вундеркиндом Фламенго Лорраном
Этого парня уже называют одной из главных «жемчужин» своего поколения
Английские «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» лидируют в гонке за сенсационным 17-летним талантом «Фламенго» Лорраном.
Лорран считается одним из ключевых талантов в своем возрасте в бразильском футболе и в январе уже успел стать самым молодым автором забитого мяча в истории «Фламенго».
«Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» уже ведут активные консультации на предмет покупки Лоррана, при этом «красные дьяволы» нацелены как можно скорее завершить торги, чтобы опередить всех потенциальных конкурентов.
В самом «Фламенго» предпочитают не спешить с продажей звездного тинейджера, так как понимают, что определенный интерес к Лоррану проявляют также «Челси», «Реал», «Барселона», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».
Лорран не сможет переехать в Европу ранее, чем летом следующего года, когда ему исполнится 18.
По неофициальной информации, сумма отступных, прописанная в контракте хавбека, составляет 50 миллионов евро.
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