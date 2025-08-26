Хетафе повторил клубное достижение в Ла Лиге
Также индивидуальным рекордом отметился полузащитник команды
В матче второго тура испанской Ла Лиги «Хетафе» на выезде победил «Севилью» со счетом 2:1.
«Хетафе» победил в двух стартовых турах Ла Лиги (в первой игре была одержана выездная победа над «Сельтой» со счетом 2:0) во второй раз в своей истории, после сезона 2006/07.
Таким образом, после двух туров чемпионата пять команд имеют в своем активе 6 набранных очков («Вильярреал», «Барселона», «Реал», «Хетафе» и «Атлетик»), чего не случалось, начиная с сезона 2013/14.
Оба мяча в составе «Хетафе» забил 20-летний испанский нападающий Адриан Лисо, а ассистировал ему дважды полузащитник Луис Милья.
Интересным фактом является то, что 30-летний Милья впервые за свои 139 матчей в Ла Лиге совершил две результативные передачи в одной игре.
Что касается «Севильи», то она начала новый сезон чемпионата Испании с двух поражений.
2 - @GetafeCF have won their first two @LaLigaEN games in @LaLigaEN season for the second time in their history after 2006/07. Five sides (Villarreal, Barcelona, Athletic, Real Madrid & Azulones) have won their first two matches, something unhappened since 2013/14. Top. pic.twitter.com/LPSFGbJ3W9— OptaJose (@OptaJose) August 25, 2025
2 - @LuisMilla_6 has delivered two assists in a single @LaLigaEN match for the first time in his career in the competition (139 appearances). Partner. 🤝 pic.twitter.com/CJt30sGNgx— OptaJose (@OptaJose) August 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мацей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского
Киевляне отказались продавать украинца в «Жирону»