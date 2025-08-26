Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 августа 2025
Хетафе повторил клубное достижение в Ла Лиге

Также индивидуальным рекордом отметился полузащитник команды

Хетафе повторил клубное достижение в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура испанской Ла Лиги «Хетафе» на выезде победил «Севилью» со счетом 2:1.

«Хетафе» победил в двух стартовых турах Ла Лиги (в первой игре была одержана выездная победа над «Сельтой» со счетом 2:0) во второй раз в своей истории, после сезона 2006/07.

Таким образом, после двух туров чемпионата пять команд имеют в своем активе 6 набранных очков («Вильярреал», «Барселона», «Реал», «Хетафе» и «Атлетик»), чего не случалось, начиная с сезона 2013/14.

Оба мяча в составе «Хетафе» забил 20-летний испанский нападающий Адриан Лисо, а ассистировал ему дважды полузащитник Луис Милья.

Интересным фактом является то, что 30-летний Милья впервые за свои 139 матчей в Ла Лиге совершил две результативные передачи в одной игре.

Что касается «Севильи», то она начала новый сезон чемпионата Испании с двух поражений.

Севилья Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Луис Милья
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
