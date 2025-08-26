Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Это одна из сильнейших связок в истории сборной Украины»
Украина. Первая лига
26 августа 2025, 13:14 | Обновлено 26 августа 2025, 13:43
ФЕДЕЦКИЙ: «Это одна из сильнейших связок в истории сборной Украины»

Бывший защитник национальной команды поделился эмоциями от связки Ракицкого и Хачериди

УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий оценил связку центральных защитников одесского «Черноморца», образованную Ярославом Ракицким и Евгением Хачериди:

«Это одна из сильнейших связок в истории сборной Украины. В свое время они принесли много пользы нашей команде. Женя со своим ростом и габаритами цепкий защитник, а Ярик со своей передачей и ударом могут и сейчас помогать «Черноморцу». Мы видели, что Ракицкий уже забил классный гол за «моряков» и отдал две голевые передачи. Поэтому их связка будет классной и интересной.

Ну и самое главное – это опыт. На одной молодежи далеко не уедешь. А когда в твоей команде есть такие опытные игроки, то это только плюс. Конечно, у Хачериди и Ракицкого может где-то не хватать скорости, но на позиции центральных защитников это не так важно, как их умение читать игру за счет выбора позиции».

Ранее Артем Федецкий оценил возможность своего возвращения в профессиональный футбол.

Евгений Хачериди чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Артем Федецкий Ярослав Ракицкий
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
