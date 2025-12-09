Экс-легионер Александрии: «Я был счастлив стать частью этого клуба»
Тео Ндика подвел итоги своего периода в Украине
Французский защитник Тео Ндика рассказал об уходе из «Александрии» и назвал инициатора прекращения сотрудничества.
– Как бы вы подвели итог своему периоду в «Александрии»? Какой опыт стал для вас самым ценным?
– Я бы подвел свой период так: короткий, интенсивный, но я был счастлив стать частью этого клуба. Самым ценным опытом для меня стали празднование серебряной медали и матчи Лиги конференций.
– Клуб объявил о досрочном прекращении контракта по обоюдному согласию. С чьей инициативы возник первый разговор и что стало решающим фактором?
– Инициатива обсудить расторжение контракта исходила от президента. Не было какой-то конкретной причины, но, учитывая обстоятельства моей личной жизни и оставшуюся продолжительность контракта, мы пришли к общему решению завершить сотрудничество.
.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду покинут Кулыба и Мкртчан
Стильный выход Анастасии Луниной