Трансфер сорвался. Известный форвард провалил медосмотр в Милане

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о сорванном трансфере нигерийского форварда Виктора Бонифейса из «Байера» в «Милан»:

«Проваленные медицинские тесты накануне трансфера всегда привлекают внимание, ведь это не происходит так часто. Именно поэтому сейчас в европейской медицинской тусовке много обсуждений по поводу сорванного трансфера Виктора Бонифейса в «Милан».

Причиной этому называют проваленное медицинское обследование, а именно претензии врачей итальянского клуба к колену нигерийца. Дело в том, что он перенес уже две операции на одном и том же колене, имея повторные разрывы крестообразных связок в сезонах 2018/19 и 2020/21, еще до переезда в Германию.

Как известно, травмы крестообразных связок со временем могут приводить к повреждению хряща коленного сустава. Учитывая, что Виктор имел две такие травмы, продолжая играть в футбол и нагружать колено, возможно, у «Милана» появился страх влезть в долгосрочную историю лечения игрока.

В целом радует, что медицинские департаменты играют все большую роль в трансферных решениях клубов, предугадывая финансовые риски и предотвращая потенциальные медицинские проблемы с игроками».