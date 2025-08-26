Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер сорвался. Известный форвард провалил медосмотр в Милане
Италия
26 августа 2025, 04:57 | Обновлено 26 августа 2025, 05:16
146
0

Трансфер сорвался. Известный форвард провалил медосмотр в Милане

Дмитрий Бабелюк оценил ситуацию вокруг Виктора Бонифейса

26 августа 2025, 04:57 | Обновлено 26 августа 2025, 05:16
146
0
Трансфер сорвался. Известный форвард провалил медосмотр в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Бонифейс

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о сорванном трансфере нигерийского форварда Виктора Бонифейса из «Байера» в «Милан»:

«Проваленные медицинские тесты накануне трансфера всегда привлекают внимание, ведь это не происходит так часто. Именно поэтому сейчас в европейской медицинской тусовке много обсуждений по поводу сорванного трансфера Виктора Бонифейса в «Милан».

Причиной этому называют проваленное медицинское обследование, а именно претензии врачей итальянского клуба к колену нигерийца. Дело в том, что он перенес уже две операции на одном и том же колене, имея повторные разрывы крестообразных связок в сезонах 2018/19 и 2020/21, еще до переезда в Германию.

Как известно, травмы крестообразных связок со временем могут приводить к повреждению хряща коленного сустава. Учитывая, что Виктор имел две такие травмы, продолжая играть в футбол и нагружать колено, возможно, у «Милана» появился страх влезть в долгосрочную историю лечения игрока.

В целом радует, что медицинские департаменты играют все большую роль в трансферных решениях клубов, предугадывая финансовые риски и предотвращая потенциальные медицинские проблемы с игроками».

По теме:
Соперник Полесья в Лиге конференций усилился форвардом за 25 млн евро
Вслед за Доннаруммой. ПСЖ принял решение продать еще одного голкипера
Колос получит усиление из чемпионата Франции. Согласован трансфер форварда
Милан Байер трансферы аренда игрока трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Виктор Бонифейс медосмотр Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах
Бокс | 25 августа 2025, 14:02 6
Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах
Итаума планирует провести следующий бой за титул чемпиона в супертяжах

Фрэнк Уоррен намерен организовать поединок британца с Кубратом Пулевым или Филипом Хрговичем

Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма
Футбол | 25 августа 2025, 22:30 5
Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма
Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма

«Уотфорд» предлагал за Попова 3-4 миллиона евро

Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Футбол | 25.08.2025, 11:43
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25.08.2025, 16:56
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Зинченко два раза подряд не попал в заявку Арсенала. Известна причина
Футбол | 26.08.2025, 03:11
Зинченко два раза подряд не попал в заявку Арсенала. Известна причина
Зинченко два раза подряд не попал в заявку Арсенала. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 7
Бокс
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем