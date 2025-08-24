Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неудачное обследование. Милан отложил переход топ-форварда Байера
24 августа 2025, 13:31
Неудачное обследование. Милан отложил переход топ-форварда Байера

Виктор Бонифейс вернулся из Италии в Германию

Неудачное обследование. Милан отложил переход топ-форварда Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Бонифейс

Итальянский клуб «Милан» приостановил переговоры по аренде 24-летнего форварда «Байера» Виктора Бонифейса.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «дьяволы» отправили нигерийского нападающего в Германию для медицинского обследования.

Представители «Милана» не хотят принимать поспешное решение, желая тщательно проанализировать результаты Виктора.

Напомним, что ранее клубы договорились об аренде Виктора за 5 миллионов евро с необязательной опцией выкупа за 24 миллиона евро. Контракт между нападающим и «Миланом» был согласован до 2030 года.

За два года в немецком клубе Виктор отыграл 61 поединок, забил 32 мяча и отдал 12 ассистов.

Андрей Витренко
Victor673256ua
Мілану і так важко. А тут ще й облом з форвардом
