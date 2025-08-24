Неудачное обследование. Милан отложил переход топ-форварда Байера
Виктор Бонифейс вернулся из Италии в Германию
Итальянский клуб «Милан» приостановил переговоры по аренде 24-летнего форварда «Байера» Виктора Бонифейса.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «дьяволы» отправили нигерийского нападающего в Германию для медицинского обследования.
Представители «Милана» не хотят принимать поспешное решение, желая тщательно проанализировать результаты Виктора.
Напомним, что ранее клубы договорились об аренде Виктора за 5 миллионов евро с необязательной опцией выкупа за 24 миллиона евро. Контракт между нападающим и «Миланом» был согласован до 2030 года.
За два года в немецком клубе Виктор отыграл 61 поединок, забил 32 мяча и отдал 12 ассистов.
🚨⚠️ After medical tests at AC Milan, Victor Boniface returns to Germany as there’s still no green light to his move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025
After 48 hours in Milano, Boniface will be back in Leverkusen today waiting for AC Milan imminent decision on his medical tests/checks made over the weekend. pic.twitter.com/84YoXNPrSa
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел оценил вратарскую линию в клубе
Американец похвалил Шугара Рэя Робинсона