Президент украинского клуба сыграл в Кубке Украины в возрасте 59 лет

В понедельник, 25 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».

Подопечные Юрия Вирта разгромили соперника со счетом 3:0 и пробились в следующий раунд турнира. Все три гола футболисты «Нивы» забили во втором тайме.

Это противостояние запомнится интересным моментом – в стартовом составе «Реал Фарма» вышел президент клуба Николай Лиховидов. Он провел на поле 34 минуты, после чего отправился на скамейку запасных.

Опытный полузащитник сыграл 11 матчей на клубном уровне в сезоне 2024/25, в которых отметился двумя забитыми голами. За свою карьеру Лиховидов провел около 200 поединков в составе одесского клуба.