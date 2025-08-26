Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент украинского клуба сыграл в Кубке Украины в возрасте 59 лет
Кубок Украины
26 августа 2025, 03:22 |
120
0

Президент украинского клуба сыграл в Кубке Украины в возрасте 59 лет

Николай Лиховидов вышел в стартовом составе одесского клуба «Реал Фарма»

Президент украинского клуба сыграл в Кубке Украины в возрасте 59 лет
ФК Реал Фарма. Николай Лиховидов

В понедельник, 25 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».

Подопечные Юрия Вирта разгромили соперника со счетом 3:0 и пробились в следующий раунд турнира. Все три гола футболисты «Нивы» забили во втором тайме.

Это противостояние запомнится интересным моментом – в стартовом составе «Реал Фарма» вышел президент клуба Николай Лиховидов. Он провел на поле 34 минуты, после чего отправился на скамейку запасных.

Опытный полузащитник сыграл 11 матчей на клубном уровне в сезоне 2024/25, в которых отметился двумя забитыми голами. За свою карьеру Лиховидов провел около 200 поединков в составе одесского клуба.

По теме:
Стало известно, когда вернется в игру Денис Гармаш
Александр РЯБОКОНЬ: «Хочется задержаться на кубковой дистанции»
Коуч Виктории рассказал, как его команда переиграла в Кубке Украины Ворсклу
Кубок Украины по футболу Реал Фарма Одесса Нива Тернополь Николай Лиховидов
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
