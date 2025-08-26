ФОТО. Звезды музыки и кино пришли посмотреть на игру Довбика

«Рома» начала сезон Серии А с победы 1:0 над «Болоньей».

На матче было 63 тысячи фанатов и много знаменитостей. Голливудская актриса, звезда «Аватара» Зои Салдана пришла с мужем и детьми.

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид поддерживал команду вместе с Дав Камерон.

На трибунах были и Роберто Манчини, и легенда «Ромы» Збигнев Бонек.

Победу принес новичок Весли, посвятивший гол жене и дочери.

Артем Довбик вышел после перерыва и помог команде удержать результат.