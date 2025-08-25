Аморим до сих пор не одержал двух побед подряд в АПЛ во главе МЮ
Другие тренеры «большой шестерки» сделали это на самом старте
Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим за 29 матчей АПЛ во главе английского клуба до сих пор не смог одержать две победы подряд.
24 августа состоялся поединок 2-го тура английского чемпионата между командами «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
Половина тренеров «большой шестерки» АПЛ, а именно Арне Слот («Ливерпуль»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Томас Франк («Тоттенхэм») сделали это в первых же матчах. Энцо Мареска («Челси») одержал две победы подряд в течение пяти матчей, Микель Артета («Арсенал») – в течение девяти.
Сейчас «МЮ» занимает 15-е место в турнирной таблице лиги, «Фулхэм» – 13-е.
How long it took each 'Big Six' manager to win 2 consecutive games in the Premier League for their club 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/DHUtJIZh13— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»
Клара Таусон в драматичном матче потерпела поражение от Александры Эалы в 1/64 финала