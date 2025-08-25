Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Аморим до сих пор не одержал двух побед подряд в АПЛ во главе МЮ

Другие тренеры «большой шестерки» сделали это на самом старте

Аморим до сих пор не одержал двух побед подряд в АПЛ во главе МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим за 29 матчей АПЛ во главе английского клуба до сих пор не смог одержать две победы подряд.

24 августа состоялся поединок 2-го тура английского чемпионата между командами «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Половина тренеров «большой шестерки» АПЛ, а именно Арне Слот («Ливерпуль»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Томас Франк («Тоттенхэм») сделали это в первых же матчах. Энцо Мареска («Челси») одержал две победы подряд в течение пяти матчей, Микель Артета («Арсенал») – в течение девяти.

Сейчас «МЮ» занимает 15-е место в турнирной таблице лиги, «Фулхэм» – 13-е.

По теме:
У сорок удаление. Энтони Гордон получил красную карточку перед перерывом
ВИДЕО. Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом
Лидер Ливерпуля отдал ассист в каждой из последних встреч против Ньюкасла
Манчестер Юнайтед Фулхэм Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Манчестер Юнайтед Томас Франк Арне Слот Пеп Гвардиола Энцо Мареска Микель Артета
