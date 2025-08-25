Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
25 августа 2025, 23:20
0

ФОТО. Тренировка Шахтера в Швейцарии перед игрой с Серветтом

Матч состоится 28 августа в 22:00 по киевскому времени

ФОТО. Тренировка Шахтера в Швейцарии перед игрой с Серветтом
ФК Шахтер

В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между «Серветтом» и донецким «Шахтером».

Встречу примет «Стад де Женев» в Женеве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Донецкая команда провела первую тренировку в Швейцарии.

ФОТО. Тренировка «Шахтера» в Швейцарии перед игрой с «Серветтом»:

ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер

По теме:
Дмитрий Крыськив вернулся к тренировкам с общей группой
ФОТО. Шахтер прибыл в Женеву на матч Лиги конференций с клубом Серветт
Арсенал пытался перекупить Изаки из-под носа Шахтера, но потерпел неудачу
Серветт фото Шахтер Донецк Лига конференций Серветт - Шахтер тренировка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
