Лига конференций25 августа 2025, 23:20
ФОТО. Тренировка Шахтера в Швейцарии перед игрой с Серветтом
Матч состоится 28 августа в 22:00 по киевскому времени
25 августа 2025, 23:20
В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между «Серветтом» и донецким «Шахтером».
Встречу примет «Стад де Женев» в Женеве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Донецкая команда провела первую тренировку в Швейцарии.
ФОТО. Тренировка «Шахтера» в Швейцарии перед игрой с «Серветтом»:
