У сорок удаление. Энтони Гордон получил красную карточку перед перерывом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 августа 2025, 22:59 | Обновлено 25 августа 2025, 23:03
Ньюкасл будет играть в меньшинстве во втором тайме матча АПЛ с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В конце первого тайма Ньюкасл остался в меньшинстве. После просмотра VAR Энтони Гордон удален за грубый фол.

Сороки уступают со счетом 0:1, перерыв. Гол для красных забил Райан Гравенберг.

Удаление Энтони Гордон, 45+4 мин

Аморим до сих пор не одержал двух побед подряд в АПЛ во главе МЮ
ВИДЕО. Гравенберх открыл счет для Ливерпуля в матче с Ньюкаслом
Лидер Ливерпуля отдал ассист в каждой из последних встреч против Ньюкасла
Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль удаление (красная карточка) Энтони Гордон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
