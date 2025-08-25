Англия25 августа 2025, 22:59 | Обновлено 25 августа 2025, 23:03
164
0
У сорок удаление. Энтони Гордон получил красную карточку перед перерывом
Ньюкасл будет играть в меньшинстве во втором тайме матча АПЛ с Ливерпулем
25 августа 2025, 22:59 | Обновлено 25 августа 2025, 23:03
164
0
Вечером 25 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В конце первого тайма Ньюкасл остался в меньшинстве. После просмотра VAR Энтони Гордон удален за грубый фол.
Сороки уступают со счетом 0:1, перерыв. Гол для красных забил Райан Гравенберг.
Удаление Энтони Гордон, 45+4 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 6
Андрей получил предложение от «МЮ»
Теннис | 25 августа 2025, 20:59 30
Даяна в трех сетах уступила Павлюченковой в 1/32 финала мейджора в Нью-Йорке
Футбол | 25.08.2025, 03:08
Футбол | 25.08.2025, 23:12
Футбол | 25.08.2025, 09:05
Комментарии 0
Популярные новости
24.08.2025, 13:29 4
25.08.2025, 04:42 6
24.08.2025, 01:19 3
23.08.2025, 17:43 4
25.08.2025, 07:59 1
24.08.2025, 00:46 1
25.08.2025, 02:15 3
24.08.2025, 09:20 22