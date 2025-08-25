У сорок удаление. Энтони Гордон получил красную карточку перед перерывом

Вечером 25 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В конце первого тайма Ньюкасл остался в меньшинстве. После просмотра VAR Энтони Гордон удален за грубый фол.

Сороки уступают со счетом 0:1, перерыв. Гол для красных забил Райан Гравенберг.

Удаление Энтони Гордон, 45+4 мин