Саудовский футбол меняется: деньги не бесконечны, пришли инвесторы из США

В последние годы правительство Саудовской Аравии предпринимает немало шагов для того, чтобы сделать свою страну привлекательной для прихода иностранных инвесторов. Еще в 2016 году была разработана и запущена в действие программа по уменьшению нефтезависимости под названием “Видение Саудовской Аравии 2030”, руководителем которой стал наследный принц и нынешний фактический глава государства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

В рамках указанной программы предполагается сделать максимум по диверсификации экономики Саудовской Аравии и развитию систем государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма. Говоря проще, саудиты готовы идти на все, лишь бы их страну в обозримой перспективе перестали считать одной из “бензоколонок” мировой экономики, а воспринимали как всеобъемлюще развитое государство, в которое можно и нужно инвестировать средства для дальнейшего получения прибыли.

Среди сфер, которым правительство Саудовской Аравии уделяет существенное внимание, выделяется и спорт. В частности, Суверенный фонд Саудовской Аравии, ключевой фигурой в котором является Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, немало инвестирует в гольф, теннис, бокс и даже шахматы, но не забывает и о футболе. В частности, с октября 2021 года саудиты являются владельцами 85% акций клуба английской Премьер-лиги Ньюкасл Юнайтед. Такой подход в прессе, особенно развитых западных стран, нередко называют не иначе как “спортсвошингом”, когда спорт преднамеренно используется для отмывания репутации, ранее запятнанной неправомерными действиями. Впрочем, внимание СМИ инвесторы из Саудовской Аравии все равно приковывают, и это для них очень важно…

Наибольшие инвестиции в спорт власти Саудовской Аравии делают в футбол, в том числе активно развивая этот вид спорта и на своем полуострове. Четыре клуба, принадлежащие Суверенному фонду (Аль-Иттихад, Аль-Наср, Аль-Хиляль и Аль-Ахли), разрушили многие правила и нормы европейского трансферного рынка последних лет, когда ворвались туда и начали буквально сорить деньгами налево и направо. Использовав финансовые проблемы ряда футбольных клубов Европы, а также просто предлагая баснословные деньги и контракты, саудиты сумели завлечь к себе таких звезд как Криштиану Роналду, Садио Мане, Калиду Кулибали, Карим Бензема и других. Следом за футболистами на Аравийский полуостров за работой и деньгами подались и многие известные тренеры со Старого континента – в частности, этим летом в Аль-Хиляль перебрался 49-летний итальянец Симоне Индзаги, который до этого четыре года весьма успешно руководил Интером и в сезоне-2024/25 даже вывел миланцев в финал Лиги чемпионов УЕФА.

Getty Images. Cимоне Индзаги (в центре)

Впрочем, для успешного развития профессионального футбола в стране в долгосрочной перспективе саудитам было мало вкладывать только внутренние резервы. Для реализации амбициозных планов и задач нужно было обязательно завлечь к себе иностранных инвесторов и их капитал, иначе в какой-то момент ситуация могла бы полностью повторить то, что произошло в китайской Суперлиге – некогда очень громком, богатом и амбициозном проекте, который за короткий срок в силу экономических и политических факторов превратился, как в той сказке Шарля Перро про Золушку, из шикарной кареты в обыкновенную тыкву…

24 июля 2025 года было официально объявлено о том, что футбольный клуб Аль-Холуд стал первым в Саудовской Аравии, который получил на сто процентов иностранных собственников. В коммюнике, выпущенном по такому поводу, отмечалось, что продажа клуба американской компании Harburg Group, которая также является миноритарным владельцем (около 6% акций) испанского Кадиса, была осуществлена именно в рамках реализации программы “Видение Саудовской Аравии 2030”.

Кроме того, Министерство спорта Саудовской Аравии подчеркнуло, что аналогичные сделки по передаче из государственной собственности в частную были произведены в и отношении двух других клубов – Аль-Ансара и Аль-Зульфи. Что правда, их собственниками стали не иностранные, а саудовские частные компании – Abasco и Nojoom Alsalam Company соответственно.

Но сделки по продаже Аль-Ансара и Аль-Зульфи все-таки оказались в тени продажи Аль-Холуда, так как последний, в отличие от двух первых, является клубом элитарного дивизиона саудовского футбола – Про-лиги. В частности, в минувшем сезоне эта команда заняла 9-е место в чемпионате при 18 участниках.

Новые владельцы Аль-Холуда сразу же продемонстрировали свои намерения и взгляды на футбол, отличающиеся от прежних хозяев. В частности, с поста главного тренера был сразу же уволен 49-летний румын Космин Контра, ранее возглавлявший испанские Хетафе и Алькоркон, а также сборную Румынии и саудовский Аль-Иттихад. Этот специалист пробыл во главе команды меньше трех недель, но новые собственники не пожелали видеть Контру коучем. Аль-Холуд принял 40-летний англичанин Дес Бекингем, который не играл в футбол на профессиональном уровне, однако сделал карьеру наставника на родине, а также в Австралии, Новой Зеландии и Индии.

Также новые собственники в кратчайшие сроки полностью переработали и видоизменили клубную эмблему Аль-Холуда. На ее презентации внимание общественности акцентировалось на том, что стояла задача придать эмблеме новый облик, но сохранить при этом саудовские традиции.

Впрочем, случай с Аль-Холудом, как ожидается, станет только “первой ласточкой”. Сообщается, что власти Саудовской Аравии и Суверенный фонд готовы пойти на то, чтобы продать часть акций в топ-клубах Про-лиги. На текущий момент 75% акций Аль-Хиляля, Аль-Насра, Аль-Иттихада и Аль-Ахли принадлежат Суверенному фонду, в то время как остальные 25% находятся в руках болельщиков, имеющих возможность выбирать президентов клубов (их функции в основном носят чисто номинальный характер).

Подобное решение уже называют стратегическим шагом саудовских властей, который направлен на привлечение частных и/или иностранных инвестиций и повышения ликвидности футбола в стране. По данным Financial Times, замедление инвестиций в мегапроекты, вызванное бюджетным дефицитом и падением цен на нефть, негативно сказалось на экономике Саудовской Аравии. Это замедление также сказалось и на инвестициях в спорт, особенно футбол.

Таким образом, четыре крупных клуба Саудовской Аравии уже в ближайшее время, как ожидается, будут открыты для иностранного капитала. Более того, уже как минимум два сезона средства, выделяемые Суверенным фондом, более не являются безвозвратными. Клубы должны самостоятельно управлять своими доходами и расходами. Именно поэтому действующий чемпион Аль-Иттихад не совершил ни одного существенного приобретения в текущее трансферное окно. Аналогичная ситуация и с Аль-Ахли, недавно выигравшим Элитную Лигу чемпионов АФК, который приобрел Энзо Мийо из Штутгарта, потратив на это 25 миллионов евро, но больше не покупающим никого.

Очевидно, что в клубном футболе Саудовской Аравии начинается новая страница истории, которая лишь доказывает, что деньги нигде и никогда не являются бесконечными, как бы изначально не казалось обратное…

Текст: meta.ua