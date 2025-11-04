Саудиты, деньги, Ольмо. Испанские гранды борются за звездного норвежца

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд предпочел бы перейти в «Реал», а не в «Барселону».

По данным источника, мадридский клуб оплатит этот переход, если получится отправить бразильского форварда Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию за 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонцы активно интересуются норвежским футболистом. Руководство «сине-гранатовых» готово раскошелиться и также предложить вингера Дани Ольмо.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл в 12 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в активе игрока 14 голов и 1 результативная передача. В копилке Ольмо участие в 10 матчах, в которых он забил один гол и отдал 2 результативные передачи.