Эпохальный трансфер. Барселона готовит невероятный обмен с грандом АПЛ
Каталонцы хотят получить Эрлинга Холанда по цене Дани Ольмо
Каталонская «Барселона» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, «сине-гранатовые» готовы предложить «горожанам» обмен 25-летнего футболиста на полузащитника Дани Ольмо и денежную компенсацию.
Отмечается, что Ольмо давно интересует главного тренера «Манчестер Сити» Пепу Гвардиолу, но пока рано говорить, готов ли клуб АПЛ пойти на такую сделку.
В сезоне 2025/26 Эрлинг Холанд провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На счету Дани Ольмо 10 поединков, 1 гол и 2 ассиста в нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд может перейти в «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом нападающий сборной Украины считает, что в предстоящем матче ничьи не будет
Орлы одолели Виторию Гимараеш 3:0, Георгий провел первый тайм, Трубин сыграл на ноль