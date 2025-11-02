Эпохальный трансфер. Барселона готовит невероятный обмен с грандом АПЛ

Каталонская «Барселона» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы предложить «горожанам» обмен 25-летнего футболиста на полузащитника Дани Ольмо и денежную компенсацию.

Отмечается, что Ольмо давно интересует главного тренера «Манчестер Сити» Пепу Гвардиолу, но пока рано говорить, готов ли клуб АПЛ пойти на такую сделку.

В сезоне 2025/26 Эрлинг Холанд провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На счету Дани Ольмо 10 поединков, 1 гол и 2 ассиста в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд может перейти в «Реал».