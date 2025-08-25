Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 22:11 | Обновлено 25 августа 2025, 22:12
Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Житомирское «Полесье» готовится продать лидера клуба.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «волки» серьезно изучают уход хавбека сборной Украины Алексея Гуцуляка. Руководство клуба понимает, что это лучший момент для его трансфера, ведь у него заканчивается контракт летом 2026 года и сейчас есть возможность заработать хотя бы какие-то деньги.

В этом сезоне Алексей Гуцуляк на клубном уровне провел восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее стала известна зарплата Алексея Гуцуляка в «Полесье».

Алексей Гуцуляк трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир Игорь Цыганык
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
