Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать

Житомирское «Полесье» готовится продать лидера клуба.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «волки» серьезно изучают уход хавбека сборной Украины Алексея Гуцуляка. Руководство клуба понимает, что это лучший момент для его трансфера, ведь у него заканчивается контракт летом 2026 года и сейчас есть возможность заработать хотя бы какие-то деньги.

В этом сезоне Алексей Гуцуляк на клубном уровне провел восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

