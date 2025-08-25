Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, на данный момент главным фаворитом на трансфер украинца является «Бенфика». «Шахтер» готов снизить ценник на игрока и рассматривает сумму меньше, чем 40 миллионов евро.

«Орлы» готовы предложить сумму в размере более 20 миллионов евро, переговоры между двумя клубами продолжаются. «Бенфика» – единственный клуб, который на активном уровне интересуется Георгием.

В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.