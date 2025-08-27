Экс-игрок сборной Украины: Президент сбежал, Маркевич ушел, все развалилось

Бывший игрок сборной Украины Владимир Гоменюк вспомнил свое пребывание в харьковском «Металлисте».

«Когда я туда перешел, уже ушел Ярославский, хотя Красников еще оставался. И, пожалуй, какая-то лояльность со стороны судей все же ощущалась – особенно в домашних матчах. Она не бросалась в глаза, потому что свое влияние оказывал очень высокий уровень игроков Металлиста.

Это уже не те годы, когда они просто должны были занимать призовые места и все вне поля для этого делалось. Игроки харьковской команды действительно сильно играли. Динамо приезжало – проигрывало 0:3 без шансов. Шахтер тоже. Команда выстроилась настолько мощной, что она не нуждалась больше в судейской помощи».

На момент 15 тура в сезоне 2013-14 мы имели, если не ошибаюсь, пять очков преимущества от второго места. Это тот сезон, когда Металлист стал вторым.

Но все изменилось после событий 2013–2014 годов. Президент сбежал (речь о Курченко), игроки начали покидать клуб. Затем и Мирон Богданович ушел. С тех пор все посыпалось», – сказал Гоменюк.

