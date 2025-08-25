Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Металлиста: «Мы сознательно бойкотировали матч против Динамо»
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 13:45 |
Экс-игрок Металлиста: «Мы сознательно бойкотировали матч против Динамо»

Владимир Гоменюк рассказал о долгах харьковской команды

НК Верес Ровно. Владимир Гоменюк

Бывший футболист харьковского «Металлиста» и сборной Украины Владимир Гоменюк рассказал о долгах своей бывшей команды, а также признался, что он и его одноклубники сознательно бойкотировали матч чемпионата против киевского «Динамо».

1 марта 2015 года часть игроков «Металлиста» отказались играть против «бело-синих» в матче 15-го тура, который харьковская команда проиграла со счетом 0:3.

– Что произошло в 2015 году, когда команда не вышла на матч с «Динамо»?

– Нам тогда уже четыре месяца не платили зарплату. С зимы врали – сейчас переоформим, вот-вот, завтра... Организовывали сборы, обещали, говорили, что все будет. В итоге мы просто сели вместе с ребятами – Эдмар, Шелаев и еще несколько человек – и решили: не выходим, но сделали это юридически грамотно. Не то что мы просто не вышли и никого не предупредили. Юридически оформили этот момент.

– То есть это был бойкот?

– Да, сознательный. Просто хотели понять, что вообще происходит. Не обязательно платите деньги – скажите честно: «У нас их нет и не будет». Тогда мы хотя бы понимали, что делать дальше, а так нас «кормили завтраками».

«Металлист» до сих пор должен вам деньги?

– Да. 200 тысяч долларов. Я выиграл дело в Верховном суде. Но что с того? У клуба ничего нет. Даже автобуса – все под арестом. База и стадион не принадлежат клубу. Только эмблема осталась. Этот новый «Металлист» – это не правопреемник. Просто взяли эмблему и название, – рассказал Гоменюк.

Николай Титюк Источник: Украинский футбол
