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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 17:55 |
652
0

Экс-форвард сборной Украины возглавил академию клуба УПЛ

Гоменюк будет работать в Вересе

08 апреля 2025, 17:55 |
652
0
Экс-форвард сборной Украины возглавил академию клуба УПЛ
ФК Верес. Владимир Гоменюк

Клуб УПЛ Верес объявил о назначении известного в прошлом форварда Владимира Гоменюка директором академии.

Гоменюк в сезоне 2018/19 был наставником Вереса, а также работал в детско-юношеской школе клуба.

В течение карьеры Гоменюк выступал за Таврию, Днепр, Металлист, Арсенал и Сталь, а также провел восемь матчей в составе сборной Украины.

В ближайшее время Гоменюк публично представит свою программу развития академии.

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Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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