Экс-форвард сборной Украины возглавил академию клуба УПЛ

Клуб УПЛ Верес объявил о назначении известного в прошлом форварда Владимира Гоменюка директором академии.

Гоменюк в сезоне 2018/19 был наставником Вереса, а также работал в детско-юношеской школе клуба.

В течение карьеры Гоменюк выступал за Таврию, Днепр, Металлист, Арсенал и Сталь, а также провел восемь матчей в составе сборной Украины.

В ближайшее время Гоменюк публично представит свою программу развития академии.