Украина. Премьер лига08 апреля 2025, 17:55 |
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Экс-форвард сборной Украины возглавил академию клуба УПЛ
Гоменюк будет работать в Вересе
08 апреля 2025, 17:55 |
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Клуб УПЛ Верес объявил о назначении известного в прошлом форварда Владимира Гоменюка директором академии.
Гоменюк в сезоне 2018/19 был наставником Вереса, а также работал в детско-юношеской школе клуба.
В течение карьеры Гоменюк выступал за Таврию, Днепр, Металлист, Арсенал и Сталь, а также провел восемь матчей в составе сборной Украины.
В ближайшее время Гоменюк публично представит свою программу развития академии.
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