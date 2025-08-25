ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Даяна поделилась эмоциями от просмотра боя своего бойфренда Давида Аллахвердиева
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями от просмотра боя своего бойфренда Давида Аллахвердиева, который 16 августа нокаутировал Джона Мура на турнире по смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance 214:
«Я впервые видела бои в живую, а его так тем более. То что я там пережила, и как нервничала, не сравнится ни с одним турниром. В теннисе никто тебе не навредит, и кровью истекать не будешь, в нокаут не уйдешь. А там... Это для меня был реальный страх, тогда как для них это норма, спорт.
Я конечно некоторые моменты пересмотрела и переосмыслила. Получила большой опыт для себя. Готовился Давид к пяти раундам, к самым худшим исходам, но он вышел и на первой минуте отправил соперника в нокаут. Я сначала не поняла, а потом была в шоке (смеется).
Настрой и дисциплина его перед боем – это было очень жестко. Особенно когда мне нужно было во время боя ему кричать переводить с английского то, что ему секундант говорил. Там был один бывший боец, легенда этого спорта и он предложил Давиду помочь. И вот представьте, тишина в зале и мне надо орать с первой секунды боя. Я думала, что сойду с сума. Спасибо Давиду, он все сделал быстро и четко (смеется).
Он большой молодец, сильно замотивировал меня. У него классное будущее если у него будет хорошая команда. Молодой и талантливый спортсмен».
