Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25 августа 2025, 16:56 |
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке

Даяна поделилась эмоциями от просмотра боя своего бойфренда Давида Аллахвердиева

ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Instagram. Даяна Ястремская и Давид Аллахвердиев

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями от просмотра боя своего бойфренда Давида Аллахвердиева, который 16 августа нокаутировал Джона Мура на турнире по смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance 214:

«Я впервые видела бои в живую, а его так тем более. То что я там пережила, и как нервничала, не сравнится ни с одним турниром. В теннисе никто тебе не навредит, и кровью истекать не будешь, в нокаут не уйдешь. А там... Это для меня был реальный страх, тогда как для них это норма, спорт.

Я конечно некоторые моменты пересмотрела и переосмыслила. Получила большой опыт для себя. Готовился Давид к пяти раундам, к самым худшим исходам, но он вышел и на первой минуте отправил соперника в нокаут. Я сначала не поняла, а потом была в шоке (смеется).

Настрой и дисциплина его перед боем – это было очень жестко. Особенно когда мне нужно было во время боя ему кричать переводить с английского то, что ему секундант говорил. Там был один бывший боец, легенда этого спорта и он предложил Давиду помочь. И вот представьте, тишина в зале и мне надо орать с первой секунды боя. Я думала, что сойду с сума. Спасибо Давиду, он все сделал быстро и четко (смеется).

Он большой молодец, сильно замотивировал меня. У него классное будущее если у него будет хорошая команда. Молодой и талантливый спортсмен».

Даяна Ястремская
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Перший Серед Рівних
Бойфренд не знає англійської, Ястремська не знає української, между собой общаются на русском.
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Я вызвал бойфренда ястремской на бой, но ему повезло что в самом начале нашего боя пропал свет в зале.
Ответить
0
MaximusOne
Ппц, молодий чєл в 21 столітті не знає англійської.
Ответить
0
jugulator
А чого вона з чурбаном зустрічається? От жеж клуша.
Ответить
-1
