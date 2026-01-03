Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 11:46
ФОТО. Лидер сенсационного клуба УПЛ стал отцом

Роман Дидык стал отцом

Защитник черкасского ЛНЗ Роман Дидык стал отцом – жена родила футболисту сына, которого назвали Матвеем. Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.

«Футбольный клуб ЛНЗ искренне поздравляет семью нашего защитника Дидыка с рождением сына Матвея.

Пусть Матвей растет здоровым, счастливым и под мирным небом, дарит родителям радость и гордость каждый день. Желаем семье любви, гармонии и множества светлых моментов вместе», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

