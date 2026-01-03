Вингер Челси: «Уход Марески? Сначала был немного удивлен»
Педру Нету рассказал об отставке Энцо Марески
Вингер лондонского Челси Педру Нету заявил, что не ожидал, что итальянский специалист Энцо Мареска покинет расположение лондонского клуба.
«Когда я услышал новость, сначала был немного удивлен, ведь тренер очень хорошо работал с нами. В прошлом сезоне он провел невероятную кампанию, и в этом году тоже делал хорошую работу. Конечно, мы всегда стремимся быть лучше, но это футбол.
Для меня это немного грустно, потому что он был тренером, который очень помог мне, и я многому научился у него. Как человек он был невероятным. Я говорю ему «спасибо», но это футбол, и мы должны идти дальше. У нас уже есть следующий матч», – сказал Нету
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Челси занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Реал Фарма» выйдет на весеннюю часть сезона практически новым составом
Бывший наставник рассчитывает на серьезную компенсацию