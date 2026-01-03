Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вингер Челси: «Уход Марески? Сначала был немного удивлен»
Англия
Вингер Челси: «Уход Марески? Сначала был немного удивлен»

Педру Нету рассказал об отставке Энцо Марески

Вингер Челси: «Уход Марески? Сначала был немного удивлен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Нету

Вингер лондонского Челси Педру Нету заявил, что не ожидал, что итальянский специалист Энцо Мареска покинет расположение лондонского клуба.

«Когда я услышал новость, сначала был немного удивлен, ведь тренер очень хорошо работал с нами. В прошлом сезоне он провел невероятную кампанию, и в этом году тоже делал хорошую работу. Конечно, мы всегда стремимся быть лучше, но это футбол.

Для меня это немного грустно, потому что он был тренером, который очень помог мне, и я многому научился у него. Как человек он был невероятным. Я говорю ему «спасибо», но это футбол, и мы должны идти дальше. У нас уже есть следующий матч», – сказал Нету

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Челси занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.

Педру Нету Энцо Мареска Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
