Вингер Челси: «Уход Марески? Сначала был немного удивлен»

Вингер лондонского Челси Педру Нету заявил, что не ожидал, что итальянский специалист Энцо Мареска покинет расположение лондонского клуба.

«Когда я услышал новость, сначала был немного удивлен, ведь тренер очень хорошо работал с нами. В прошлом сезоне он провел невероятную кампанию, и в этом году тоже делал хорошую работу. Конечно, мы всегда стремимся быть лучше, но это футбол.

Для меня это немного грустно, потому что он был тренером, который очень помог мне, и я многому научился у него. Как человек он был невероятным. Я говорю ему «спасибо», но это футбол, и мы должны идти дальше. У нас уже есть следующий матч», – сказал Нету

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Челси занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.