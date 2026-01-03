Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. США – Аргентина. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
03 января 2026, 12:10 |
4
0

США – Аргентина. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии

03 января 2026, 12:10 |
4
0
США – Аргентина. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Тейлор Фритц

3 января сборные США и Аргентины проведут очное матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026, который проходит в Австралии.

Американцы и аргентинцы начнут поединок ориентировочно в 12:15 по Киеву. В одной группе А США и Аргентина выступают вместе с Испанией (город Перт).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа А, 3 января

11:00. CША – Аргентина

  • Тейлор Фритц – Себастьян Баэс
  • Коко Гауфф – Солана Сиерра
  • Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци
📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
ФОТО. Победы Вавринки и Бенчич. Швейцария переиграла Францию на United Cup
Австралия – Норвегия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. United Cup: Китай с камбеком вырвал сенсационную победу у Бельгии
женская сборная США по теннису сборная США по теннису женская сборная Аргентины по теннису сборная Аргентины по теннису United Cup смотреть онлайн Тейлор Фритц Себастьян Баэс Коко Гауфф Солана Сиерра Мария Лурдес Карле Гвидо Андреоцци
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03 января 2026, 09:14 2
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»

Боксер выступил с пожеланиями на Новый год

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 03 января 2026, 06:37 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира

Завершились все четвертьфиналы

Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 03.01.2026, 08:59
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Футбол | 02.01.2026, 15:37
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Сестры Киченок узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Брисбене
Теннис | 02.01.2026, 14:39
Сестры Киченок узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Брисбене
Сестры Киченок узнали первых соперниц на турнире WTA 500 в Брисбене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 9
Футбол
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем