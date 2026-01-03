США – Аргентина. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 января сборные США и Аргентины проведут очное матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026, который проходит в Австралии.

Американцы и аргентинцы начнут поединок ориентировочно в 12:15 по Киеву. В одной группе А США и Аргентина выступают вместе с Испанией (город Перт).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа А, 3 января

11:00. CША – Аргентина