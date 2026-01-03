ATP03 января 2026, 12:10 |
США – Аргентина. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на командном турнире в Австралии
3 января сборные США и Аргентины проведут очное матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026, который проходит в Австралии.
Американцы и аргентинцы начнут поединок ориентировочно в 12:15 по Киеву. В одной группе А США и Аргентина выступают вместе с Испанией (город Перт).
Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.
United Cup 2026. Группа А, 3 января
11:00. CША – Аргентина
- Тейлор Фритц – Себастьян Баэс
- Коко Гауфф – Солана Сиерра
- Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Мария Лурдес Карле / Гвидо Андреоцци
