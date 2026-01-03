Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 12:13 |
1046
0

Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем

Владимир Загурский рассказал о том, почему Бени Макуана не может перейти в чемпионат Чехии

03 января 2026, 12:13 |
1046
0
Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем
ФК Полесье Житомир. Бени Макуана

Генеральный директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский прокомментировал трансферную кампанию «волков», а также рассказал информацию о скандальном легионере Бени Макуане.

– Все игроки, пополнившие ряды «Полесья» летом, я считаю, очень хорошо влились. Они стали игроками основного состава: и Максим Брагару, и Владислав Велетень, который, к сожалению, получил такую ​​травму, что выбыл на полгода.

Никита Кравченко, Николай Гайдучик и Александр Филиппов – это все ребята, которые имеют игровую практику и могут доказывать свое место в основном составе. Нам не совсем удалось разгрузить состав из игроков, пришедших в предыдущее межсезонье.

Это и Бени Макуана, оказавшийся ненужным новому тренерскому штабу. Это и ряд других игроков, которые искали лучшую судьбу в других клубах.

– Вы упомянули о Бени Макуане. На сегодня, какова его дальнейшая судьба?

– Он не смог реализовать свой контракт, который он заключил с чешским «Яблонцем». Виной тому стала миграционная проблематика. Сейчас этим вопросом занимаемся и мы, как клуб, имеющий юридические отношения с игроком, так и «Яблонец».

Мы надеемся, что в следующие полгода мы его все же увидим в футболке чешской команды, – рассказал Загурский.

Стоит отметить, что Макуана неоднократно попадал в различные скандалы, регулярно нарушал дисциплину, ссорился с главным тренером ЛНЗ, в составе которого выступал в прошлом сезоне.

По теме:
ВИДЕО. «Я даже не знаю, кто это!» Моуриньо – о трансфере Батагова
Украинец намекнул на уход из расположения сенсационного лидера УПЛ
Иностранный клуб начал переговоры с Суркисом о переходе футболиста Динамо
Полесье Житомир Бени Макуана Владимир Загурский чемпионат Чехии по футболу Яблонец трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Football.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Бокс | 03 января 2026, 08:21 0
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет

Сергей Лапин объяснил, почему украинец решил драться с Уайлдером

МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
Футбол | 03 января 2026, 08:44 4
МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»
МОУРИНЬО: «Я вообще не знаю этого украинца, вынужден искать информацию»

Жозе – о Батагове

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03.01.2026, 09:14
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 03.01.2026, 12:15
Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 9
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем