Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем

Генеральный директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский прокомментировал трансферную кампанию «волков», а также рассказал информацию о скандальном легионере Бени Макуане.

– Все игроки, пополнившие ряды «Полесья» летом, я считаю, очень хорошо влились. Они стали игроками основного состава: и Максим Брагару, и Владислав Велетень, который, к сожалению, получил такую ​​травму, что выбыл на полгода.

Никита Кравченко, Николай Гайдучик и Александр Филиппов – это все ребята, которые имеют игровую практику и могут доказывать свое место в основном составе. Нам не совсем удалось разгрузить состав из игроков, пришедших в предыдущее межсезонье.

Это и Бени Макуана, оказавшийся ненужным новому тренерскому штабу. Это и ряд других игроков, которые искали лучшую судьбу в других клубах.

– Вы упомянули о Бени Макуане. На сегодня, какова его дальнейшая судьба?

– Он не смог реализовать свой контракт, который он заключил с чешским «Яблонцем». Виной тому стала миграционная проблематика. Сейчас этим вопросом занимаемся и мы, как клуб, имеющий юридические отношения с игроком, так и «Яблонец».

Мы надеемся, что в следующие полгода мы его все же увидим в футболке чешской команды, – рассказал Загурский.

Стоит отметить, что Макуана неоднократно попадал в различные скандалы, регулярно нарушал дисциплину, ссорился с главным тренером ЛНЗ, в составе которого выступал в прошлом сезоне.