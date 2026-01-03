Стало известно, почему Мареска решил покинуть Челси. Дело не в болезни
Итальянский специалист был расстроен из-за вмешательства в выбор стартового состава
Теперь уже бывший тренер «Челси» Энцо Мареска решил покинуть лондонский клуб после ничьей в матче с «Борнмутом» (2:2), который состоялся 30 декабря.
Итальянец отказался от общения с прессой после игры, обдумывая свое будущее, прежде чем сообщить руководству «Челси» о своем желании уйти без компенсации.
Несмотря на то, что помощник главного тренера Вилли Кабальеро сообщил о болезни Марески, издание GiveMeSport выяснило, что на самом деле тренер не имел проблем со здоровьем.
Напряжение нарастало на протяжении всего декабря, поскольку Мареска был расстроен из-за вмешательства в выбор состава – итальянцу говорили, кого выпускать с первых минут и какие замены делать в течении игры.
Это привело к послематчевому интервью после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0 13 декабря, в котором Энцо признался, что пережил «худшие 48 часов с момента своего прихода».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джонсон перешел в Кристал Пэлас
2 января легенде клуба исполнился 51 год