Стало известно, почему Мареска решил покинуть Челси. Дело не в болезни

Теперь уже бывший тренер «Челси» Энцо Мареска решил покинуть лондонский клуб после ничьей в матче с «Борнмутом» (2:2), который состоялся 30 декабря.

Итальянец отказался от общения с прессой после игры, обдумывая свое будущее, прежде чем сообщить руководству «Челси» о своем желании уйти без компенсации.

Несмотря на то, что помощник главного тренера Вилли Кабальеро сообщил о болезни Марески, издание GiveMeSport выяснило, что на самом деле тренер не имел проблем со здоровьем.

Напряжение нарастало на протяжении всего декабря, поскольку Мареска был расстроен из-за вмешательства в выбор состава – итальянцу говорили, кого выпускать с первых минут и какие замены делать в течении игры.

Это привело к послематчевому интервью после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0 13 декабря, в котором Энцо признался, что пережил «худшие 48 часов с момента своего прихода».