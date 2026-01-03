Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, почему Мареска решил покинуть Челси. Дело не в болезни
Стало известно, почему Мареска решил покинуть Челси. Дело не в болезни

Итальянский специалист был расстроен из-за вмешательства в выбор стартового состава

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Теперь уже бывший тренер «Челси» Энцо Мареска решил покинуть лондонский клуб после ничьей в матче с «Борнмутом» (2:2), который состоялся 30 декабря.

Итальянец отказался от общения с прессой после игры, обдумывая свое будущее, прежде чем сообщить руководству «Челси» о своем желании уйти без компенсации.

Несмотря на то, что помощник главного тренера Вилли Кабальеро сообщил о болезни Марески, издание GiveMeSport выяснило, что на самом деле тренер не имел проблем со здоровьем.

Напряжение нарастало на протяжении всего декабря, поскольку Мареска был расстроен из-за вмешательства в выбор состава – итальянцу говорили, кого выпускать с первых минут и какие замены делать в течении игры.

Это привело к послематчевому интервью после победы над «Эвертоном» со счетом 2:0 13 декабря, в котором Энцо признался, что пережил «худшие 48 часов с момента своего прихода».

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Энцо Мареска Вилли Кабальеро отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: GiveMeSport
