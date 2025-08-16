Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 августа 2025, 09:31
5

Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США

Давид Аллахвердиев быстро победил Джона Мура, а Даяна поднялась в октагон

Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Instagram. Даяна Ястремская и Давид Аллахвердиев

23-летний украинец Давид Аллахвердиев (7–0) завоевал вакантный титул чемпиона LFA в среднем весе на турнире смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance 214, который прошел Южной Дакоте (США).

Давид нокаутировал представителя Канады Джона Мура (6–1) в первом раунде за 1 минуту и 3 секунды. Аллахвердиев продолжил свою выигрышную серию. До поединка с Муром он в последний раз дрался в мае 2024 года.

Аллахвердиев – бойфренд украинской теннисистки Даяны Ястремской. Ястремская присутствовала на поединке своего парня, а после его победы поднялась в октагон.

Давид также обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с просьбой организовать ему бой.

Даяна Ястремская
geomit
Кому какое дело . Каждый сам живет свою жизнь..
Ответить
+1
Карабас Барабас
Цікаво, якби програв, вона би також вийшла втішати в октагон? Колоритний дядя!
Ответить
0
C.Пеклов
Хай би надихали одне одного на перемоги!
Ответить
0
misastefanko
Вже знялась з Клівленда.Сильний токсикоз.
Ответить
0
Vitaly Kozak
Молодець. А що там з інтоксикацією у Даяни? Не буде нової після перемоги бойфренда? З Клівленда не знялась? Ага.. Таки знялась. Тільки Юля гратиме.
Ответить
-1
