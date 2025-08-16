Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США

23-летний украинец Давид Аллахвердиев (7–0) завоевал вакантный титул чемпиона LFA в среднем весе на турнире смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance 214, который прошел Южной Дакоте (США).

Давид нокаутировал представителя Канады Джона Мура (6–1) в первом раунде за 1 минуту и 3 секунды. Аллахвердиев продолжил свою выигрышную серию. До поединка с Муром он в последний раз дрался в мае 2024 года.

Аллахвердиев – бойфренд украинской теннисистки Даяны Ястремской. Ястремская присутствовала на поединке своего парня, а после его победы поднялась в октагон.

Давид также обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с просьбой организовать ему бой.