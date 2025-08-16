Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Давид Аллахвердиев быстро победил Джона Мура, а Даяна поднялась в октагон
23-летний украинец Давид Аллахвердиев (7–0) завоевал вакантный титул чемпиона LFA в среднем весе на турнире смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance 214, который прошел Южной Дакоте (США).
Давид нокаутировал представителя Канады Джона Мура (6–1) в первом раунде за 1 минуту и 3 секунды. Аллахвердиев продолжил свою выигрышную серию. До поединка с Муром он в последний раз дрался в мае 2024 года.
Аллахвердиев – бойфренд украинской теннисистки Даяны Ястремской. Ястремская присутствовала на поединке своего парня, а после его победы поднялась в октагон.
Давид также обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с просьбой организовать ему бой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бенито перебрался в киприотский Акритас Хлоракас
Бывший чемпион мира выйдет в октагон против азербайджанца Рафаэля Физиева