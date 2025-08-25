Николай ПАВЛОВ: «Бог должен мне отдать долг. Я верю в такие вещи»

Экс-тренер «Ворсклы» Николай Павлов в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о финале Кубке Украины с донецким «Шахтером», в котором полтавская команда добыла победу со счетом 1:0:

– Финал Кубка Украины-2009, в котором «Ворскла» победила «Шахтер», очевидно, один из самых знаковых поединков в вашей жизни. Что вспоминаете спустя 16 лет после этого события?

– Самое главное, что мы играли в Днепре. Еще когда за полгода узнал, где будет финал, в моем сердце что-то екнуло. Рассчитывал, что после истории 15-летней давности, о которой мы говорили выше, когда меня оболгали, Бог должен мне отдать долг. Я верю в такие вещи. Так и вышло.

Убежден: если в жизни что-то дано, это обязательно произойдет. Судите сами. Я уже говорил, что лучшие годы игровой карьеры провел за минское «Динамо». Представьте мое состояние, когда в 1982 году я перешел в «Черноморец», а минчане стали чемпионами СССР. Я же у Малофеева был незаменимым игроком основы, пропускал матчи только из-за перебора карточек, а травм тогда практически не получал. И здесь – «Динамо» становится чемпионом, а я в Одессе. Едва с ума тогда не сошел, запил. «Черноморец» тот сезон завершил десятым, а «Днепр», в который перешел в 1983-м – девятый. Самое интересное, что девятыми в 1981-м стали минские динамовцы еще со мной в составе. И после этого они – чемпионы.

Через два года история повторилась: теперь с девятой позиции на первую поднялся «Днепр». Минчане в том сезоне завоевали бронзу. И вот в 1984 году белорусы принимают нас в заключительном туре. Они шли на третьем месте и, чтобы завоевать бронзу, могли сыграть даже вничью. Нам, чтобы их обойти, нужно было только выигрывать. Минское «Динамо» в том сезоне дома не проиграло ни одного матча. А «Днепру» уступило 0:1. Я был травмирован и на этот матч мог не ехать. Но попросился с командой, поскольку и матч важен, и с Минском многое связывало. И вот получилось, что те же золото и бронзу, которые мог получить, если бы остался в «Динамо», выиграл с «Днепром». После этого много раз убеждался, что от судьбы не уйдешь. Чтобы со мной в футболе не случалось, понимал, что это заслужил