ПАВЛОВ: «Губернатор сказал: «У меня есть батюшка, он поможет победить»

Легендарный украинский тренер Николай Павлов в эксклюзивном интервью для Sport.ua про матч «Днепра» с «Динамо».

– Был матч, в котором Максимов стал главным героем. Матч, в котором «Днепр» при переполненных трибунах «Метеора» победил 1:0, а единственный гол в ворота Кутепова забил именно Юрий.

– Начнем с того, что зрителей на той встрече было на десять тысяч больше, чем на решающем матче чемпионата СССР-1983, в котором «Днепр» победил 4:2 «Спартак». «Метеор» вмещал 40 тысяч зрителей. Перед матчем против «Динамо», который тогда воспринимался как финальный, ребята из фирмы «Самсон», которые после разговора со мной согласились помочь «Днепру» своей продукцией, решили выкупить все билеты и сделать вход на трибуны бесплатным. Да еще и мороженым «Самсон» тогда угощал болельщиков бесплатно. Люди сначала даже не верили, что такое возможно. А потом забили не только трибуны, но и все места, с которых было хоть немного видно поле, вокруг стадиона. Тысяч 50 тогда собралось точно. В чашу пришли те, кто пришел раньше.

Перед матчем мне позвонил будущий премьер-министр Украины, а тогда губернатор Днепропетровской области Павел Лазаренко. «У меня есть батюшка, он придет и поможет вам победить», – говорит. Я отнесся скептически, но проигнорировать предложения Павла Ивановича не мог. Встретили батюшку мои ассистенты. В раздевалке он сначала прочитал молитвы, мы поцеловали иконы. А потом батюшка говорил. Не помню, что именно, но слова были настолько сильными, что даже меня затрясло. О двух или трех глубоко верующих парнях из команды и говорить нечего. Я даже не знал, какую руку целовать. Думаю, Бог нам тогда и помог. Жаль только, что после такой победы нам помешали стать чемпионами, изменив регламент. В конце концов, учитывая тогдашнее положение дел в «Днепре», как велись финансовые дела, организационные, бытовые, как мы сами ездили на «Южмаш» заправлять самолеты, предполагаю, что попав в Лигу чемпионов, мы бы туда не долетели. Просто не оформили бы документы.