Чайка – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины
В понедельник, 25 августа, в рамках 1/32 финала Кубка Украины сыграют «Чайка» Петропавловская Борщаговка и «Лесное» Киев.
Матч состоится на стадионе «Колос» в Киевской области. Начало игры в 14:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины по футболу. 1/32 финала
Чайка – Лесное – 0:0 (обновляется)
Гол:
