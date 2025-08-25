Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чайка – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
25 августа 2025, 14:09 | Обновлено 25 августа 2025, 14:10
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины

ФК Лесное

В понедельник, 25 августа, в рамках 1/32 финала Кубка Украины сыграют «Чайка» Петропавловская Борщаговка и «Лесное» Киев.

Матч состоится на стадионе «Колос» в Киевской области. Начало игры в 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала

Чайка – Лесное – 0:0 (обновляется)

Гол:

Кубок Украины по футболу Чайка Петропавловская Борщаговка Лесное видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
