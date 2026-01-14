Другие новости14 января 2026, 11:01 |
Бавария – лучшая команда топ-лиг по голам в чемпионате
На данный момент только два клуба отличились 50+ голами
Мюнхенская «Бавария» лидирует в сезоне 2025/26 по количеству забитых мячей в национальном чемпионате среди команд топ-5 европейских лиг.
В активе мюнхенцев 63 гола в 16 матчах немецкой Бундеслиги.
Кроме Баварии, только одна команда топ-5 лиг отличилась 50+ забитыми мячами – «Барселона» в испанской Ла Лиге (53).
Команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате
- 63 – Бавария
- 53 – Барселона
- 45 – Манчестер Сити
- 42 – Интер
- 41 – Реал
- 40 – Арсенал
- 37 – Вильярреал
- 37 – ПСЖ
- 36 – Манчестер Юнайтед
- 36 – Марсель
Баварія виділяється на тлі суперників у Бундеслізі. Та ще й плюс Кейн
