Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – лучшая команда топ-лиг по голам в чемпионате
Другие новости
14 января 2026, 11:01 |
146
1

Бавария – лучшая команда топ-лиг по голам в чемпионате

На данный момент только два клуба отличились 50+ голами

14 января 2026, 11:01 |
146
1 Comments
Бавария – лучшая команда топ-лиг по голам в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Мюнхенская «Бавария» лидирует в сезоне 2025/26 по количеству забитых мячей в национальном чемпионате среди команд топ-5 европейских лиг.

В активе мюнхенцев 63 гола в 16 матчах немецкой Бундеслиги.

Кроме Баварии, только одна команда топ-5 лиг отличилась 50+ забитыми мячами – «Барселона» в испанской Ла Лиге (53).

Команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате

  • 63 – Бавария
  • 53 – Барселона
  • 45 – Манчестер Сити
  • 42 – Интер
  • 41 – Реал
  • 40 – Арсенал
  • 37 – Вильярреал
  • 37 – ПСЖ
  • 36 – Манчестер Юнайтед
  • 36 – Марсель
По теме:
В Реале все нереально сложно. Но вряд ли кто-то виноват
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка английской лиги Челси – Арсенал
Челси – Арсенал. Полуфинал Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
статистика Бавария Барселона Манчестер Сити Интер Милан Реал Мадрид Арсенал Лондон Вильярреал ПСЖ Манчестер Юнайтед Марсель
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Бокс | 13 января 2026, 19:04 8
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны

Дребит подал на гражданство Чехии

ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ расторг контракт с капитаном
Футбол | 14 января 2026, 11:34 1
ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ расторг контракт с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Серебряный призер УПЛ расторг контракт с капитаном

Кирилл Ковалец покинул расположение «Александрии»

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 06:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14.01.2026, 08:17
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 13.01.2026, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Баварія виділяється на тлі суперників у Бундеслізі. Та ще й плюс Кейн
Ответить
0
Популярные новости
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 28
Футбол
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем