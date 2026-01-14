Бавария – лучшая команда топ-лиг по голам в чемпионате

Мюнхенская «Бавария» лидирует в сезоне 2025/26 по количеству забитых мячей в национальном чемпионате среди команд топ-5 европейских лиг.

В активе мюнхенцев 63 гола в 16 матчах немецкой Бундеслиги.

Кроме Баварии, только одна команда топ-5 лиг отличилась 50+ забитыми мячами – «Барселона» в испанской Ла Лиге (53).

Команды топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 в национальном чемпионате