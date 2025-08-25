Кубок Украины25 августа 2025, 03:48 | Обновлено 25 августа 2025, 03:50
Чайка – Лесное. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 25 августа в 14:00 по Киеву
25 августа 2025, 03:48 | Обновлено 25 августа 2025, 03:50
25 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Чайка» Петропавловская Борщаговка и «Лесное» Киев.
Матч состоится на стадионе «Колос» в Киевской области. Начало игры в 14:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Евгений Макаренко из Сумм.
Чайка – Лесное. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
