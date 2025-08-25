Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чайка – Лесное. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Чайка
25.08.2025 14:00 - : -
Лесное
25 августа 2025, 03:48 | Обновлено 25 августа 2025, 03:50
8
0

Матч начнется 25 августа в 14:00 по Киеву

ФК Чайка

25 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Чайка» Петропавловская Борщаговка и «Лесное» Киев.

Матч состоится на стадионе «Колос» в Киевской области. Начало игры в 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Евгений Макаренко из Сумм.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
