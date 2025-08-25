25 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Чайка» Петропавловская Борщаговка и «Лесное» Киев.

Матч состоится на стадионе «Колос» в Киевской области. Начало игры в 14:00 по Киеву.

Главным арбитром матча будет Евгений Макаренко из Сумм.

