Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борьбы не вышло. Лесное разгромило Чайку в Кубке Украины
Кубок Украины
Чайка
25.08.2025 14:00 – FT 0 : 4
Лесное
Кубок Украины
25 августа 2025, 16:22 | Обновлено 25 августа 2025, 17:07
Борьбы не вышло. Лесное разгромило Чайку в Кубке Украины

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу гостей

Борьбы не вышло. Лесное разгромило Чайку в Кубке Украины
ФК Лесное

В понедельник, 25 августа, в рамках 1/32 финала Кубка Украины сыграли «Чайка» Петропавловская Борщаговка и «Лесное» Киев.

Матч состоялся на стадионе «Колос» в Киевской области. Победу со счетом 4:0 одержала команда номинальных гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным героем встречи стал воспитанник «Шахтера» Эдвард Кобак, на счету которого дубль.

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала, 25 августа

Чайка – Лесное – 0:4

Голы: Калинин, 8, Кобак, 27, 39 (пенальти), Коваленко, 65

Кристиан МБА: «Я хочу приносить пользу команде»
Иван ЛИТВИНЕНКО: «Вышли играть в наш футбол»
Роман ЖМУРКО: «После стартового свистка все отходит на второй план»
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
