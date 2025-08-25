Борьбы не вышло. Лесное разгромило Чайку в Кубке Украины

В понедельник, 25 августа, в рамках 1/32 финала Кубка Украины сыграли «Чайка» Петропавловская Борщаговка и «Лесное» Киев.

Матч состоялся на стадионе «Колос» в Киевской области. Победу со счетом 4:0 одержала команда номинальных гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным героем встречи стал воспитанник «Шахтера» Эдвард Кобак, на счету которого дубль.

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала, 25 августа

Чайка – Лесное – 0:4

Голы: Калинин, 8, Кобак, 27, 39 (пенальти), Коваленко, 65