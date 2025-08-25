Кубок Украины25 августа 2025, 16:22 | Обновлено 25 августа 2025, 17:07
408
1
Борьбы не вышло. Лесное разгромило Чайку в Кубке Украины
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу гостей
25 августа 2025, 16:22 | Обновлено 25 августа 2025, 17:07
408
1
В понедельник, 25 августа, в рамках 1/32 финала Кубка Украины сыграли «Чайка» Петропавловская Борщаговка и «Лесное» Киев.
Матч состоялся на стадионе «Колос» в Киевской области. Победу со счетом 4:0 одержала команда номинальных гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным героем встречи стал воспитанник «Шахтера» Эдвард Кобак, на счету которого дубль.
Кубок Украины по футболу. 1/32 финала, 25 августа
Чайка – Лесное – 0:4
Голы: Калинин, 8, Кобак, 27, 39 (пенальти), Коваленко, 65
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2025, 15:27 4
«Горняки» подписывают очередного бразильского таланта
Футбол | 25 августа 2025, 03:08 2
Португалец выделил Пеле, Роналду и Эусебиу
Бокс | 25.08.2025, 02:15
Футбол | 25.08.2025, 10:03
Теннис | 25.08.2025, 00:07
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
в принципі очікуваний результат, підбір гравців якісніший у господарів
Популярные новости
25.08.2025, 09:05 1
23.08.2025, 20:05 6
24.08.2025, 00:46 1
24.08.2025, 11:30 2
23.08.2025, 21:02 21
24.08.2025, 10:40
24.08.2025, 01:19 3
23.08.2025, 18:05 16