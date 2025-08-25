Александр РЯБОКОНЬ: «Хочется задержаться на кубковой дистанции»

25 августа были сыграны заключительные поединки 1/32 финала Кубка Украины. Новичок Второй лиги «Лесное» разгромил в гостях «Чайку» Петропавловская Борщаговка со счетом 4:0.

Главный тренер победителей Александр Рябоконь эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным еще в первом тайме закрыть игру, забив три «сухих» мяча:

«Я не могу сказать, что настраивал подопечных на быстрый гол. Так уж вышло. Просто просил ребят как можно выше встречать соперников, заставлять их ошибаться еще возле своих владений. С этой задачей ребята справились.

Открыв в дебюте счет, дальше воспользовались тем, что футболисты «Чайки» побежали большими силами отыгрываться и поймали их на контратаках.

Поскольку поединок проходил на искусственном газоне в Ковалевке, то решил предоставить шанс молодежи проявить себя, а самые опытные, чтобы не рисковать их здоровьем, вышли на замену под занавес противостояния.

Отчетный матч, как и предыдущий с «Буковиной-2», показал, что у нас перспективная молодежь и есть длинная скамейка запасных. Несмотря на статус дебютанта Второй лиги, хотим как можно дольше продержаться на кубковой дистанции.

С кем бы хотелось встретиться в следующем раунде? Я не против, чтобы мы приняли перволиговую «Викторию», которую возглавляет Анатолий Бессмертный, с которым мы давно в дружеских отношениях».