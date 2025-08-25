Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наоми ОСАКА: «Монфис? Он мой GOAT. Он такой, каким я его и представляла»
US Open
25 августа 2025, 11:17 | Обновлено 25 августа 2025, 12:21
Наоми ОСАКА: «Монфис? Он мой GOAT. Он такой, каким я его и представляла»

Наоми рассказала об опыте выступлений в миксте вместе с Гаэлем

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака и Гаэль Монфис

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака рассказала о опыте выступления с Гаэлем Монфисом в миксте:

«Для меня он – GOAT. Он очень добрый. Он именно такой, каким я его себе представляла: постоянно говорил мне что-то вроде «Хороший розыгрыш» или «Продолжай». Безумно милый.

Мы разговаривали о наших детях. Я шутила, что мы «Команда родителей», потому что у нас обеих есть дочки. Он сказал, что им стоит устроить совместную игру, и я подумала, что это очень мило.

Да, это довольно интересно. Я не думаю, что он осознает, какое важное значение он имеет для таких теннисисток, как я, потому что еще тогда, когда Miami Open назывался Sony Ericsson, я буквально ходила туда – когда мне было 10, 12, 13 лет – чтобы смотреть его и Цонгу. Я отчетливо помню, как сидела там на жаре и ждала именно его матч.

Так что сыграть с ним было действительно здорово».

Осака и Монфис сыграли в смешанном парном разряде US Open 2025 и потерпели поражение в первом раунде от тандема Кэти Макнелли/ Лоренцо Музетти.

Наоми Осака Гаэль Монфис US Open 2025
Даниил Агарков Источник: Tennis.com
Vitaly Kozak
Не варто дратувати Еліну...
