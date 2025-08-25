Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 августа 2025, 10:31 |
Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025

Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Павлюченковой (WTA 45). Поединок состоится первым запуском на корте №6. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Павлюченковой.

Победительница противостояния в 1/32 финала поборется против Виктории Азаренко.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даяна Ястремская Анастасия Павлюченкова смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
