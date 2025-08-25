Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Павлюченковой (WTA 45). Поединок состоится первым запуском на корте №6. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Павлюченковой.

Победительница противостояния в 1/32 финала поборется против Виктории Азаренко.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА