Хет-трик украинца в Германии. Экс-нападающий Динамо устроил голевое шоу
Дмитрий Богданов помог «Униону» U-19 завоевать три очка
24 августа молодой украинский нападающий Дмитрий Богданов впервые вышел в стартовом составе молодежного клуба «Унион» Берлин.
Столичный клуб в рамках четвертого тура немецкой лиги U-19 принимал на своем поле сверстников из клуба «Хемницер».
18-летний украинец устроил голевое шоу, оформив хет-трик в ворота соперника. Благодаря усилиям Богданова «Унион» U-19 одержал минимальную победу со счетом 4:3.
После матча «Унион» U-19 поднялся на первую строчку турнирной таблицы, имея в активе 12 баллов.
Чемпионат Германии U-19. 4-й тур, 24 августа
«Унион» Берлин U-19 – «Хемницер» U-19 – 4:3
Голы: Богданов, 5, 35, 52, Мьюз, 79 – Ульманн, 23, Дансерс, 73, Менса, 8
Nach erfolgreichem Samstag auch ein erfolgreicher Union-Sonntag! 🦾🔴⚪️— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 24, 2025
Unser @fcu_nachwuchs hat sich am vierten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga einen 4:3-Heimsieg erkämpft - und bleibt damit weiter ohne Punktverlust!
Neuzugang Mitia #Bogdanov mit drei Treffern! ☄️
Zum… https://t.co/ViXBydL3ga
Динамо Київ уміє вирощувати таланти ,чого вартий лише нещодавній перехід Іллі Забарного до ПСЖ.
Це ж не те,що гундяївська щуряча фк копанка,яка тільки зкуповує різний непотріб із Бразилії і не може зайняти навіть друге місце в чемпіонаті.