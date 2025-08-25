Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хет-трик украинца в Германии. Экс-нападающий Динамо устроил голевое шоу
Германия
25 августа 2025, 07:58 | Обновлено 25 августа 2025, 08:03
Дмитрий Богданов помог «Униону» U-19 завоевать три очка

ФК Унион. Дмитрий Богданов

24 августа молодой украинский нападающий Дмитрий Богданов впервые вышел в стартовом составе молодежного клуба «Унион» Берлин.

Столичный клуб в рамках четвертого тура немецкой лиги U-19 принимал на своем поле сверстников из клуба «Хемницер».

18-летний украинец устроил голевое шоу, оформив хет-трик в ворота соперника. Благодаря усилиям Богданова «Унион» U-19 одержал минимальную победу со счетом 4:3.

После матча «Унион» U-19 поднялся на первую строчку турнирной таблицы, имея в активе 12 баллов.

Чемпионат Германии U-19. 4-й тур, 24 августа

«Унион» Берлин U-19 – «Хемницер» U-19 – 4:3

Голы: Богданов, 5, 35, 52, Мьюз, 79 – Ульманн, 23, Дансерс, 73, Менса, 8

Андрей Витренко Источник: ФК Унион
