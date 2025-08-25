Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 августа 2025, 03:56 | Обновлено 25 августа 2025, 04:04
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»

«Реал Мадрид» разобрался с соперником в матче чемпионата Испании

Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
ФК Реал Мадрид

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу над "Овьедо" (3:0) в матче третьего тура Ла Лиги.

«Я анализирую победу с точки зрения игры. У нас был очень хороший матч. В первом тайме мы действовали в хорошем темпе с мячом и без него и контролировали игру. Иногда было сложно, потому что Овьедо защищался компактно, но ритм был очень хорош. Во втором тайме мы немного сбросили темп. «Овьедо» пошел вперед, и нам было сложно удерживать темп».

«Мы перехватывали мяч в их защите, перемещали мяч и второй гол добавил нам в покое. Это было полное и очень солидное выступление на выезде, с великолепной работой команды с мячом и без него. Я очень доволен».

Винни Жуниор

«Он показал себя, когда вышел на поле. Был решающим в обоих голах. Я рад его. Нам нужны все: начинающие и те, кто выходит из скамьи. У всех будет много игр».

Карвахаль и сборная

«Он хотел бы вернуться, но это решение тренера. Я очень рад, что он возвращает уверенность после столь длительной травмы. На клубном чемпионате мира он был в тонусе, но ему нужно было время. И сейчас еще нужен, но сегодня он сыграл 85 минут в стиле Карвахаля: хорошо конкурировал, коммуникировал и взял на себя лидерскую роль. Вносил смысл во все. Надеюсь, что он поедет, а если нет — скоро поедет».

Изменения в стартовом составе

«Это зависит от того, что нам нужно в матче, погрузке и соперник. Я еще не принимал решения на следующий месяц. Посмотрю, как мы восстановимся и чтобы игроки чувствовали себя важными и готовыми начать матч, выйти со скамьи или быть готовыми к следующей игре. Это важно для стабильности выступления команды. Сегодня мы показали, что продолжаем улучшаться. Сейчас готовимся к матчу с «Мальоркой» перед перерывом. В составе более двадцати игроков, и я постараюсь получить максимум от каждого. Иногда можно сыграть несколько минут и быть важным, сегодня он был важен. Моя цель – чтобы все делали вклад в команду. Это будет нормой».

О том, что Винни Жуниор не вышел в старте

«Все разные. Нужно требовать одинакового уважения, но отношения разные. В футболе нужно понимать вещи, и решения принимаются с учетом команды. Так было сегодня».

О Мбаппе

«Он восстановил 4 килограмма, которые потерял на клубном чемпионате мира. О прошлом сезоне сказать не могу, потому что меня здесь не было. Думаю, он хорошо справляется, мотивирован и передает это команде. Мне нравится, как он делает обороты. Мы знаем, что он будет забивать голы, но когда получаем пространство, мы на одной волне – и с мячом, и без него. Сегодня он играл очень хорошо, и раньше тоже. Мы еще улучшаемся и видим, что нужно исправить. Мы здесь недолго, но ощущения положительные».

Об игре Родриго

«У него был хороший матч. В первом тайме он хорошо взаимодействовал с Каррасой, Мбаппе иногда опускался, как и Гюллер. Были ситуации один на один и несколько ударов. Овьедо играл очень глубоко, и было сложно найти пространство, но мне понравилось. После прошлой недели нам нужны были все, и Родриго один из них».

О Мастантуоно

«У него был очень хороший матч. Через короткое время он смог наладить контакт с группой и партнерами по команде. Он очень включен в ежедневную рутину и игру. Он даст нам многое в короткой, средней и долгой перспективе. Он очень молод. Я рад, что он с нами. У него большая энергия и отличная левая нога. Он продолжит прогрессировать».

Возвращение Рюдигера

«Я стараюсь получить лучшую коллективную игру от имеющихся игроков. Рюдигер очень надежен, стабилен и конкурентен. Хорошо, что у нас есть готовые игроки. В зависимости от надобности можем выбирать того или иного. Милитао играл 90 минут после долгой травмы, и мы должны следить за ним. Антонио очень надежен».

Встреча с Санти Касорлой

«Я немного эмоционально среагировал, потому что знаю, что он наслаждается моментом после такой блестящей карьеры. Атмосфера на "Тартьере" была фантастической. Я давно не видел Санти и рад был обнять его. Он уникальный игрок».

