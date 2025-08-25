ФОТО. Отец младшего Беллингема вступился за сына. Что случилось?

Отец Джоба Беллингема поссорился с руководством дортмундской «Боруссии» после матча с «Санкт-Паули».

Джоба заменили в перерыве дебютной игры Бундеслиги, завершившейся 3:3.

Марк Беллингем выразил недовольство спортивному директору и тренеру команды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На следующий день Себастьян Кель выступил с заявлением. Он подчеркнул, что активная зона предназначена только для игроков и тренеров, а не для семей.

Клуб сообщил всем причастным, что инцидент не повторится.