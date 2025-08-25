ФОТО. Отец младшего Беллингема вступился за сына. Что случилось?
Марку Беллингему не понравилась замена его сына Джоба
Отец Джоба Беллингема поссорился с руководством дортмундской «Боруссии» после матча с «Санкт-Паули».
Джоба заменили в перерыве дебютной игры Бундеслиги, завершившейся 3:3.
Марк Беллингем выразил недовольство спортивному директору и тренеру команды.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На следующий день Себастьян Кель выступил с заявлением. Он подчеркнул, что активная зона предназначена только для игроков и тренеров, а не для семей.
Клуб сообщил всем причастным, что инцидент не повторится.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковчане в Кубке Украины оказались сильнее «пивоваров»
Американец похвалил Шугара Рэя Робинсона