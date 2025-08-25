Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 августа 2025, 01:51 |
ФОТО. Отец младшего Беллингема вступился за сына. Что случилось?

Марку Беллингему не понравилась замена его сына Джоба

ФОТО. Отец младшего Беллингема вступился за сына. Что случилось?
Instagram. Джоб Беллингем

Отец Джоба Беллингема поссорился с руководством дортмундской «Боруссии» после матча с «Санкт-Паули».

Джоба заменили в перерыве дебютной игры Бундеслиги, завершившейся 3:3.

Марк Беллингем выразил недовольство спортивному директору и тренеру команды.

На следующий день Себастьян Кель выступил с заявлением. Он подчеркнул, что активная зона предназначена только для игроков и тренеров, а не для семей.

Клуб сообщил всем причастным, что инцидент не повторится.

фото Джоб Беллингем Боруссия Дортмунд скандал lifestyle Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Максим Лапченко Источник: Sky Germany
