24.08.2025 22:30 – FT 0 : 3
218
0
Овьедо – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Ла Лиги
24 августа в 22:30 состоится матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.
Овьедо принимает Реал Мадрид на арене Карлос Тартьере в Овьедо.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
В резерве королевского клуба заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 37 мин
ГОЛ! 0:2. Килиан Мбаппе, 83 мин
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
Бокс