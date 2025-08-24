Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Овьедо
24.08.2025 22:30 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
Испания
24 августа 2025, 23:47 | Обновлено 25 августа 2025, 00:43
Овьедо – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Ла Лиги

24 августа 2025, 23:47 | Обновлено 25 августа 2025, 00:43
Овьедо – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
24 августа в 22:30 состоится матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Овьедо принимает Реал Мадрид на арене Карлос Тартьере в Овьедо.

В резерве королевского клуба заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 37 мин

ГОЛ! 0:2. Килиан Мбаппе, 83 мин

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
Дубль Мбаппе. Реал разгромил Овьедо с двумя голами в конце игры
