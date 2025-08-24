Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аморим набрал меньше очков в АПЛ, чем провел матчей во главе Ман Юнайтед
24 августа 2025, 22:05 | Обновлено 24 августа 2025, 23:11
Аморим набрал меньше очков в АПЛ, чем провел матчей во главе Ман Юнайтед

Его предшественник, тен Хаг, имеет значительно лучшую статистику в английском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» с момента прихода в английский клуб набрал меньше очков в Премьер-лиге, чем выиграл матчей.

24 августа состоялся поединок 2-го тура английского чемпионата между командами «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. За хозяев забитым мячом отличился Эмиль Смит-Роу, а Родриго Мунис – автоголом. Также Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти.

Эта игра стала для португальского наставника 29-й в АПЛ во главе «красных дьяволов», тогда как заработанное очко за ничью – 28-м.

Если сравнить результаты последних 29 матчей Аморима во главе «Манчестер Юнайтед» с его предшественником Эриком тен Хагом, статистика полностью на стороне голландца.

Статистика последних 29 матчей в АПЛ

  • Аморим: 7 побед, 7 ничьих, 15 поражений
  • Тен Хаг: 12 побед, 7 ничьих, 10 поражений

Сейчас «МЮ» занимает 16-е место в турнирной таблице лиги, «Фулхэм» – 13-е.

По теме:
ВИДЕО. Что сказал Роналдиньо новичку Манчестер Юнайтед после трансфера?
МЮ впервые с 2010 года не смог одержать победу на домашней арене Фулхэма
Конец старой эры и начало новой. Ндиайе творит историю Эвертона
ivankondrat96
Да.. При Кучмі такого не було))
FootFun1
За господарів забитим м'ячем відзначився Родріго Муніс (автогол), за гостей – Лені Йоро.
Дмитро Банар, ти сам здогадаєшся чому ти тупий? Спорт.юа ви колись наберете нормальних редакторів на свій сайт, чи у вас так і будуть працювати такі тупі як Банар, які жодного дня не можуть без зашквару???
