Аморим набрал меньше очков в АПЛ, чем провел матчей во главе Ман Юнайтед
Его предшественник, тен Хаг, имеет значительно лучшую статистику в английском клубе
Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» с момента прихода в английский клуб набрал меньше очков в Премьер-лиге, чем выиграл матчей.
24 августа состоялся поединок 2-го тура английского чемпионата между командами «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. За хозяев забитым мячом отличился Эмиль Смит-Роу, а Родриго Мунис – автоголом. Также Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти.
Эта игра стала для португальского наставника 29-й в АПЛ во главе «красных дьяволов», тогда как заработанное очко за ничью – 28-м.
Если сравнить результаты последних 29 матчей Аморима во главе «Манчестер Юнайтед» с его предшественником Эриком тен Хагом, статистика полностью на стороне голландца.
Статистика последних 29 матчей в АПЛ
- Аморим: 7 побед, 7 ничьих, 15 поражений
- Тен Хаг: 12 побед, 7 ничьих, 10 поражений
Сейчас «МЮ» занимает 16-е место в турнирной таблице лиги, «Фулхэм» – 13-е.
Ruben Amorim has managed more games than points collected with Man United 😳 pic.twitter.com/oF8Iuc7OwF— OneFootball (@OneFootball) August 24, 2025
Man United PL record:— StatMuse FC (@statmusefc) August 24, 2025
W7 D7 L15 — First 29 matches under Amorim
W12 D7 L10 — Last 29 matches under ten Hag
📉 pic.twitter.com/DALUdVcSux
