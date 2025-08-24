В воскресенье, 24 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» (Харьков) и «Оболонь» из Киева.

Команды играют на поле стадиона «Центральный» в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Посмотреть видеообзор: доступно на YouTube

На 87-й минуте преимущество харьковской команды увеличил Кристиан Мба. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Как Мба увеличил преимущество Металлиста 1925 в игре с Оболонью