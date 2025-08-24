Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Мба увеличил преимущество Металлиста 1925 в игре с Оболонью
Кубок Украины
24 августа 2025, 19:55 | Обновлено 24 августа 2025, 21:37
458
1

ВИДЕО. Как Мба увеличил преимущество Металлиста 1925 в игре с Оболонью

Нигериец забил второй гол своей команды

24 августа 2025, 19:55 | Обновлено 24 августа 2025, 21:37
458
1
ВИДЕО. Как Мба увеличил преимущество Металлиста 1925 в игре с Оболонью
ФК Металист 1925. Кристиан Мба

В воскресенье, 24 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» (Харьков) и «Оболонь» из Киева.

Команды играют на поле стадиона «Центральный» в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Посмотреть видеообзор: доступно на YouTube

На 87-й минуте преимущество харьковской команды увеличил Кристиан Мба. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Как Мба увеличил преимущество Металлиста 1925 в игре с Оболонью

По теме:
«За неделю до матча собирали арбузы». Лидер Агротеха – о сенсации в Кубке
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Эта игра была для него полезной»
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Металлист 1925 видео голов и обзор Металлист 1925 - Оболонь Кристиан Мба
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24 августа 2025, 03:44 10
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение

Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол

Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
Футбол | 24 августа 2025, 19:23 6
Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины

Тарас Михавко сможет сыграть против Франции и Азербайджана

Реал Сосьедад – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.08.2025, 20:11
Реал Сосьедад – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Бокс | 24.08.2025, 10:40
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Футбол | 24.08.2025, 00:36
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
Ответить
0
Популярные новости
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 18
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
23.08.2025, 00:02 2
Футбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем