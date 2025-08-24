Кубок Украины24 августа 2025, 19:55 | Обновлено 24 августа 2025, 21:37
458
1
ВИДЕО. Как Мба увеличил преимущество Металлиста 1925 в игре с Оболонью
Нигериец забил второй гол своей команды
24 августа 2025, 19:55 | Обновлено 24 августа 2025, 21:37
458
1
В воскресенье, 24 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Металлист 1925» (Харьков) и «Оболонь» из Киева.
Команды играют на поле стадиона «Центральный» в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
Посмотреть видеообзор: доступно на YouTube
На 87-й минуте преимущество харьковской команды увеличил Кристиан Мба. Счет на табло – 2:0.
❗️ ВИДЕО. Как Мба увеличил преимущество Металлиста 1925 в игре с Оболонью
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 августа 2025, 03:44 10
Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол
Футбол | 24 августа 2025, 19:23 6
Тарас Михавко сможет сыграть против Франции и Азербайджана
Футбол | 24.08.2025, 20:11
Бокс | 24.08.2025, 10:40
Футбол | 24.08.2025, 00:36
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Популярные новости
23.08.2025, 05:12 2
24.08.2025, 09:20 18
23.08.2025, 04:23 1
23.08.2025, 00:02 2
23.08.2025, 00:40 2
22.08.2025, 21:13
Бокс
23.08.2025, 08:43 2